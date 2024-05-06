Проблемы с эрекцией и большая грудь. С какими странностями сталкиваются те, кто худеет с помощью популярного средства?

Пластический хирург Передо: из-за «Оземпика» грудь может распухнуть

Препарат «Оземпик» и его аналоги («Вегови», «Саксенда», «Семаглутид», «Эксенатид», «Лираглутид»), быстро ставшие популярным средством для снижения веса, изначально были предназначены для пациентов с диабетом II типа. Эффект, благодаря которому люди худели, обнаружился довольно быстро, поэтому «Оземпик» стали назначать при ожирении. Уже вскоре после этого до инъекций добрались голливудские звезды и весь мир. Но у стремительного похудения нашлось много побочных эффектов, к примеру, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Недавно выяснилось, что у некоторых женщин, которые худели с помощью «Оземпика», начала расти грудь, а у мужчин возникали серьезные проблемы с эрекцией. Какие еще побочные эффекты могут ожидать тех, кто понадеялся на легкое похудение, разбиралась «Лента.ру».

Почему грудь увеличивается из-за «Оземпика»?

При резкой потере веса женская грудь должна вести себя так же, как и другие части тела, — сдуваться и оседать. Однако некоторые женщины, пытавшиеся похудеть с помощью «Оземпика», заметили совсем другой эффект. Так, супруг одной из них заявил, что грудь его жены выросла настолько, что женщине стала мала вся ее старая одежда. «Грустно, что вес не уходит. Вдвойне грустно видеть, как она расстраивается из-за новой груди, чувствует себя еще более дискомфортно и неуверенно в своей одежде», — рассказал мужчина.

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Однако специалисты успокаивают: «оземпиковая грудь» — крайне редкое явление, которое затрагивает очень малый процент употребляющих «Оземпик» женщин. В беседе с Daily Mail пластический хирург из Нью-Йорка Эндрю Передо говорит, что обычно происходит обратное. «Я заметил, что многие принимают сразу большую дозу "Оземпика" и начинают очень быстро терять вес. Когда такое происходит, кожа не успевает стянуться. Они теряют вес во всем теле, грудь полностью сдувается, ягодицы полностью сдуваются, вес уходит и с лица», — объяснил врач.

С этим согласна и специалистка из США, пластический хирург Смита Раманадам.

Что касается груди, ткань в ней в основном жировая, и когда жир уходит, размер груди уменьшается тоже. Нужно помнить, что любая потеря веса затрагивает все тело, и опыт одного человека в этом будет отличаться от опыта другого. Перед приемом любых лекарств нужно проконсультироваться с вашим терапевтом Смита Раманадам пластический хирург

Однако оба хирурга допускают, что потеря жира иногда приводит к тому, что грудь распухает. По одной теории, это может происходить из-за женского гормона эстрогена, высвобождающегося при сжигании жировых клеток, в которых он и содержится. Высокий уровень эстрогена в крови стимулирует накопление в молочных железах воды и временный рост железистой ткани (как при начале менструального цикла), что может приводить к набуханию.

По другой теории, у теряющих вес людей улучшается приток крови ко всем органам и частям тела, включая грудь, что может отражаться на ее размере.

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После «Оземпика» внешний вид не всегда меняется в лучшую сторону

Люди, начавшие делать уколы «Оземпика» в надежде на идеальное тело, жалуются и на другие неприятные метаморфозы. Один из побочных эффектов препарата получил название «оземпиковое лицо». Он выражается в обвисании, быстром старении и потускнении кожи. «В лице есть слой жира, который существенно растягивает кожу. "Оземпик" приводит к быстрой потере веса, из-за чего теряется и лицевой подкожный жир», — объясняет дерматолог Адиль Шераз.

Правда, с этой проблемой намного чаще сталкиваются люди в возрасте. Но вот другая проблема — обвисание ягодиц — грозит и молодым людям. К примеру, TikTok-блогерша @jocelyngarcia3514 в ставшем вирусном видео пожаловалась, что ее ягодицы стали похожи на «два оладушка». «Хвастаться нечем. Это просто висящая кожа», — посетовала девушка.

Дерматолог Гэри Голденберг уверяет, что на обвисание кожи влияют два фактора: объем сброшенного веса и возраст пациента.

Дермис — внутренний слой кожи — имеет некоторый потенциал восстановления после легкой потери веса. Но значительная потеря веса препятствует восстановлению кожи. А у более старших пациентов способность к образованию в теле нового коллагена и эластичных волокон меньше, потому они находятся в зоне риска Гэри Голденберг дерматолог

К слову, врачи уверены, что потеря веса в области ягодиц не несет никакой пользы для здоровья. В беседе с медицинским изданием Prevention специалистка по лечению ожирения из Массачусетской больницы общего профиля говорит: «Это не то, что вызывает серьезную озабоченность. Если у вас внушительный вес в области ягодиц, ничего страшного. Жир, который действительно беспокоит, — тот, который копится в области брюшины. Вот он действительно вреден для здоровья».

Что делать с последствиями «Оземпика»?

Дерматолог Гэри Голденберг из Нью-Йорка объяснил, что жир в организме поддерживает ткани. Если человек худеет резко, то коллаген и эластичные волокна не могут адаптироваться к потере этой поддержки. Поэтому, как уверяет врач, если грудь и будет большой после резкого снижения веса, то ненадолго.

Пластический хирург Джонатан Каплан уверен: после похудения в любом случае изменится все тело, и нужно либо принять его, либо обращаться к специалистам. «Вы будете худеть, и тело начнет сдуваться. Кожа станет обвисать, лицо и грудь будут мешковатыми. Что касается лица, его можно спасти филлерами или подтяжкой. С грудью филлеры не помогут. Можно задуматься о подтяжке груди с избавлением от излишков кожи, чтобы она снова приподнялась, либо об установке имплантов, которые вернут этой части тела объем», — говорит он.

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«Оземпик» может быть опасен и для мужчин?

Серьезные побочные эффекты могут ждать принимающих «Оземпик» мужчин. Недавно а форуме Reddit десятки мужчин пожаловались, что после приема препарата для похудения заметили у себя проблемы с эрекцией. Один мужчина заметил, что после приема «Оземпика» проблемы с эрекцией стали настолько серьезными, что не помогала даже «Виагра». В итоге мужчина отказался от идеи худеть с помощью препарата.

Специалист по ожирению Университета Тулейн (США) Шона Леви заявила, что такая реакция является нетипичной и ее трудно объяснить. «Я не отрицаю, что это происходит, но не совсем ясно, почему», — призналась врач. Как правило, при похудении, продолжила она, появляются факторы, усиливающие эрекцию: снижается уровень женского гормона эстрогена и повышается мужской гормон тестостерон.

При этом сотрудник медицинского факультета Техасского университета (США) Брайан Ляо обратил внимание на исследование, показавшее, что принимающие «Оземпик» мужчины чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией по сравнению с теми, кто худел без использования лекарства.