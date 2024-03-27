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21:06, 27 марта 2024Забота о себе

Женщины, худеющие с помощью популярного препарата, начали массово беременеть. Почему это происходит?

Гинеколог Салех: беременность при приеме «Оземпика» объясняется похудением

Фото: PeopleImages.com / Yuri A / Shutterstock / Fotodom

У препарата для лечения диабета «Оземпик» и его аналогов, используемых многими людьми, в том числе голливудскими знаменитостями, для похудения, обнаружился еще один побочный эффект. Применявшие его с целью коррекции веса женщины все чаще заявляют, что забеременели и родили детей, несмотря на проблемы с зачатием или прием противозачаточных таблеток. «Лента.ру» разобралась, почему это происходит и что об этом говорят врачи.

Какими историями делятся женщины в соцсетях?

История про незапланированную беременностью, возникшую после приема препаратов для похудения, стала набирать популярность после видео пользовательницы TikTok под ником @dkaslolive. В коротком ролике женщина рассказала, что вскоре после начала курса инъекций «Оземпика» с удивлением обнаружила, что ждет ребенка. Ее сообщение вызвало широкий отклик в социальных сетях и на форумах — Reddit и TikTok пестрят историями других будущих матерей, оказавшихся в схожей ситуации, а на Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) уже организованы несколько групп, посвященных этой теме.

Что такое «Оземпик» и его аналоги?

«Оземпик» и его аналоги, например, «Вегови», «Саксенда», «Семаглутид», «Эксенатид», «Лираглутид», появились в продаже еще в начале 2000-х годов как лекарство для лечения диабета II типа. Позднее стало известно об их побочном действии, благодаря которому человек худеет.

Принцип работы препаратов заключается в том, что его основное действующее вещество — семаглутид — влияет на обмен глюкозы и связывается с рецепторами, которые обычно активируются пептидами, выделяемыми в кишечнике во время еды. Эти процессы снижают аппетит, ускоряют насыщение и увеличивают время, в течение которого еда остается в желудке и не уходит в кишечник. Благодаря этому человек практически не чувствует голода, начинает есть меньше и реже. Препараты пользуются большим успехом, особенно среди знаменитостей, как средство для быстрой потери веса.

Многие женщины признаются, что известие о беременности стало для них полной неожиданностью. Так, одна из пользовательниц форума Reddit под ником @bababrawny рассказала: «У меня были большие проблемы с фертильностью. Я начала принимать "Оземпик" в феврале и забеременела в апреле. К тому моменту я похудела на девять килограммов. Как только я узнала, что жду ребенка, я прекратила применять препарат».

Я была бесплодна в течение 14 лет, и после двух месяцев приема «Оземпика» я беременна. Это, мягко говоря, шокирует

vitolini0707пользовательница Reddit

Фото: Tom Little / Reuters

Врасплох известие о скором материнстве застало и женщин, принимавших оральные контрацептивы во время курса инъекций препарата для диабетиков. «В последний раз я долго не могла забеременеть, поэтому предположила, что в 40 лет этого не может случиться. Что ж, я беременна! Это не то, что мы планировали, но это приятный сюрприз», — написала пользовательница под ником @Debtastical. Вторит ей и блогерша по имени Рэйвен Рeшель, заявившая, что ее TikTok благодаря «Оземпику» внезапно превратился из «путешествия по снижению веса в журнал о беременности». Еще одна пользовательница Reddit рассказала, что забеременела, после того как значительно похудела с помощью медикаментов, хотя и принимала противозачаточные.

Я принимала противозачаточные, и эта беременность была для меня в значительной степени незапланированной. У меня за плечами долгая история выкидышей и мертворождений. Два года назад я решила прекратить попытки стать матерью. За это время я начала принимать «Оземпик» и похудела на 32 килограмма

Massive_Wallaby_8187пользовательница Reddit

Действительно препарат для диабетиков повышает фертильность?

Врачи в области репродуктивной медицины и ожирения сообщают, что также заметили тенденцию к повышению фертильности у женщин во время похудения на лекарствах для диабетиков. В качестве одной из причин специалисты назвали влияние «Оземпика» на вес: при потере лишних килограммов гормональный дисбаланс, вызванный ожирением и нарушениями обмена веществ, восстанавливается.

«Даже если речь идет о потере всего трех-пяти килограммов, это уже может привести к тому, что у женщины возобновится овуляция, и женщина сможет забеременеть, — объяснила акушер-гинеколог Иман Салех. — Наши жировые клетки производят эстроген, который может оказывать негативное влияние на яичники и слизистую оболочку эндометрия».

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Подтверждает слова гинеколога и доцент кафедры акушерства и гинекологии в Медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне, США, Уцави Шах. Она подчеркнула, что многочисленные исследования установили тесную связь между ожирением, проблемами с фертильностью и нарушениями обмена веществ, включая синдром поликистозных яичников (СПКЯ).

Также, по словам врача, лишний вес приводит к развитию инсулинорезистентности и, как следствие, повышению уровня мужского гормона тестостерона, который негативно сказывается на качестве яйцеклеток и провоцирует выкидыш. В связи с этим, как отметила Шах, неудивительно, что препараты для снижения веса, позволяющие сбросить до 20 процентов массы тела, облегчают симптомы этих заболеваний.

Эти препараты для похудения меняют правила игры для женщин с СПКЯ или бесплодием, но в них нет никаких особенных активных компонентов, которые делали бы женщин более фертильными. Они лишь способствуют потере веса, которая и помогает регулировать менструальные циклы и тем самым увеличивает шансы забеременеть

Уцави Шахдоцент кафедры акушерства и гинекологии в Медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне, США

Фото: goffkein.pro / Shutterstock / Fotodom

Как «Оземпик» и его аналоги влияют на эффективность оральных контрацептивов?

Также шансы забеременеть на «Оземпике» повышаются из-за того, что препарат, взаимодействуя с противозачаточными таблетками, снижает их эффективность. Гинеколог Шах объяснила: эти лекарства замедляют процесс переваривания пищи и опорожнения желудка, из-за чего оральные контрацептивы медленнее всасываются организмом.

В то же время врач напомнила, что вероятность зачатия существует при использовании любого средства защиты. Однако, по ее словам, если женщина предохраняется с помощью качественных контрацептивов, риск нежелательной беременности довольно низок, даже несмотря на применение препаратов для коррекции веса. Если же справиться с тревожностью все-таки сложно, Шах посоветовала худеющим таким образом женщинам использовать дополнительные меры защиты, например, презервативы.

Отмечается также, что в связи с растущим числом сообщений в соцсетях о неожиданных беременностях производитель «Оземпика» Novo Nordisk начал исследование, цель которого — узнать, как это лекарство и ему подобные препараты влияют на беременных. Планируется, что оно завершится к августу 2027 года. При этом уже сейчас представители компании предупреждают, что женщинам ни при каких обстоятельствах не следует использовать препараты для похудения, чтобы зачать ребенка.

«Исследования на крысах, кроликах и обезьянах показали, что прием этих препаратов во время беременности может привести к выкидышу и врожденным дефектам плода. На людях исследований не проводилось. Женщинам следует прекратить прием препаратов для похудения по крайней мере за два месяца до планируемой беременности», — говорится в официальном заявлении компании Novo Nordisk

Фото: Unsplash

Не стоит применять «Оземпик» и его аналоги и во время беременности, поскольку последствия совершенно непонятны. «С научной точки зрения эти лекарства могут помочь забеременеть. Но, учитывая, что они могут задерживаться в организме, беременным женщинам надо быть осторожнее. Им необходимо прекратить делать инъекции из-за возможных опасных последствий», — уверена Эллисон Роджерс, акушер-гинеколог и репродуктивный эндокринолог Центров фертильности штата Иллинойс, США. К возможным осложнениям врач отнесла дефицит массы тела ребенка и другие опасные аномалии развития.

Роджерс подчеркнула, что, хотя в сети есть истории о совершенно здоровых «Оземпик»-детях, матери которых принимали препарат во время беременности, риски слишком велики, чтобы экспериментировать подобным образом. Тем более что в настоящее время продолжаются исследования и других негативных эффектов этого лекарства, из-за которых пострадавшие пациенты судятся с производящей его компанией.

В исковых заявлениях пострадавшие указали, что в результате применения «Оземпика» столкнулись с выпадением зубов, сильнейшей рвотой, кишечной непроходимостью, диареей, болями в животе и гастропарезом — нарушением моторики желудка, при котором эвакуация твердой пищи из него замедляется. Ни об одном из этих побочных эффектов, по словам истцов, их не предупреждали.

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      Наталья Обрядина
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