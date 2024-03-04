Россиян предостерегли от похудения с помощью популярного у звезд средства

Диетолог Иванов: похудение с помощью «Оземпика» приводит к проблемам с ЖКТ

Препарат «Оземпик» и его российские аналоги вызывают ряд неприятных побочных эффектов, в том числе приводят к проблемам с ЖКТ, предупредил кардиолог и диетолог Константин Иванов. От похудения с помощью популярного у звезд средства он предостерег россиян в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Иванова, при употреблении любых препаратов этой группы есть риск развития рака щитовидной железы. «По данным одного из исследований "Оземпика" на мышах, прием препарата может повысить риски этого рака. На людях этого подтверждено не было, однако важно относиться к препарату с осторожностью», — объяснил Иванов.

Кроме того, отметил специалист, препараты работают, только пока пациент их принимает, а в случае резкого прекращения инъекций может наступить синдром отмены, и при сохранении прежних пищевых привычек и образа жизни человек снова начнет набирать вес спустя полгода-год. Также применение «Оземпика» связано с такими побочными эффектами со стороны желудочно-кишечного тракта, как тошнота, рвота, отрыжка, диарея, запор и повышенное газообразование.

При этом Иванов считает, что подобные препараты все-таки можно применять людям с ожирением. «Но при этом относиться к ним максимально настороженно, как положено по классическим методам доказательной медицины. Конечно, их большое преимущество заключается в дешевизне, но должно пройти время, чтобы мы объективно и полноценно оценили эти препараты в работе», — заключил диетолог.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.