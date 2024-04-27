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07:00, 27 апреля 2024Забота о себе

Мужчины пожаловались на пикантную проблему после популярных уколов для похудения

Фото: Perfect Angle Images / Shutterstock / Fotodom

На форуме Reddit десятки мужчин пожаловались, что после приема популярного препарата для похудения «Оземпик» столкнулись с пикантной проблемой — эректильной дисфункцией. Специалист по ожирению из Университета Тулейн (США) Шона Леви попыталась объяснить причину этого эффекта в беседе с Daily Mail.

По словам одного из участников обсуждения, после начала приема «Оземпик» он столкнулся с проблемами с эрекцией. Пользователь уточнил, что ему не помогала даже «Виагра», а решить проблему удалось, только отказавшись от уколов для похудения. Другой мужчина рассказал, что испытал то же самое, к тому же у него резко упал уровень тестостерона.

Специалист по ожирению Леви заявила, что такая реакция является нетипичной и ее трудно объяснить. «Я не отрицаю, что это происходит, но не совсем ясно, почему», — призналась врач. Она указала, что при похудении, наоборот, появляются факторы, усиливающие эрекцию: снижается уровень женского гормона эстрогена и повышается мужской гормон тестостерон. Других факторов, которые могли бы повлиять на мужскую половую систему при приеме «Оземпика», она не обнаружила.

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Брайан Ляо из медицинского факультета медицинского отделения Техасского университета (США) отметил, что также не видит причин для возникновения проблем с потенцией. Тем не менее исследование, в котором он участвовал, показало, что принимающие «Оземпик» мужчины немного чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией по сравнению с теми, кто худел без использования лекарства.

Ранее андролог Джефф Фостер предупредил, что привычка сутулиться ведет к ухудшению качества эрекции. Он объяснил, что из-за плохой осанки ослабевают мышцы тазового дна, ухудшаются эрекция и интенсивность оргазмов.

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      Алиса Дмитриева
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