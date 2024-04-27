Мужчины пожаловались на пикантную проблему после популярных уколов для похудения

На форуме Reddit десятки мужчин пожаловались, что после приема популярного препарата для похудения «Оземпик» столкнулись с пикантной проблемой — эректильной дисфункцией. Специалист по ожирению из Университета Тулейн (США) Шона Леви попыталась объяснить причину этого эффекта в беседе с Daily Mail.

По словам одного из участников обсуждения, после начала приема «Оземпик» он столкнулся с проблемами с эрекцией. Пользователь уточнил, что ему не помогала даже «Виагра», а решить проблему удалось, только отказавшись от уколов для похудения. Другой мужчина рассказал, что испытал то же самое, к тому же у него резко упал уровень тестостерона.

Специалист по ожирению Леви заявила, что такая реакция является нетипичной и ее трудно объяснить. «Я не отрицаю, что это происходит, но не совсем ясно, почему», — призналась врач. Она указала, что при похудении, наоборот, появляются факторы, усиливающие эрекцию: снижается уровень женского гормона эстрогена и повышается мужской гормон тестостерон. Других факторов, которые могли бы повлиять на мужскую половую систему при приеме «Оземпика», она не обнаружила.

Брайан Ляо из медицинского факультета медицинского отделения Техасского университета (США) отметил, что также не видит причин для возникновения проблем с потенцией. Тем не менее исследование, в котором он участвовал, показало, что принимающие «Оземпик» мужчины немного чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией по сравнению с теми, кто худел без использования лекарства.

Ранее андролог Джефф Фостер предупредил, что привычка сутулиться ведет к ухудшению качества эрекции. Он объяснил, что из-за плохой осанки ослабевают мышцы тазового дна, ухудшаются эрекция и интенсивность оргазмов.