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08:36, 5 апреля 2024Забота о себе

Названа вредящая пенису привычка

Фото: Mike_shots / Shutterstock / Fotodom

Привычка сутулиться за столом может повлиять на качество эрекции, предупредил андролог Джефф Фостер. Вредящую пенису привычку он назвал в беседе с изданием Metro.

Сутулящиеся люди, напомнил Фостер, скругляют плечи, у них выгибается спина, а голова отклоняется вперед или назад, может появиться брюшко. «Из-за плохой осанки мышцы тазового дна, поддерживающие кишечник и мочевой пузырь, сдавливаются и ослабевают, плохая осанка влияет и на нервную систему. Что касается пениса, сдавленные мышцы тазового дна могут привести к слабеющей эрекции и эякуляции, а значит, и менее яркому оргазму», — говорит он.

Кроме того, ослабление мышц тазового дня, продолжил врач, может привести к недержанию мочи, болях при мочеиспускании, ощущению давления в области пениса и мошонки, а также общей утомляемости. Это, предупредил врач, также может негативно сказаться на качестве секса и эрекции.

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Ранее пластический хирург Илья Алмазов назвал способ исправить осанку. «Выпрямитесь. Это самый простой и самый действенный способ предотвратить проблемы с осанкой. Держите голову прямо и подтяните подбородок, отведите плечи назад, выпрямив колени и поджав живот», — посоветовал хирург. По его словам, сутулиться нельзя даже во время сидячей работы, просмотра телевизора и мытья посуды.

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      Александра Лисица
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