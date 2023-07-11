Названы простые способы исправить осанку

Нейрохирург Илья Алмазов рассказал, что исправить осанку помогут самодисциплина и массажи

Исправить осанку можно с помощью самодисциплины и массажей, рассказал нейрохирург, пластический хирург Илья Алмазов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие способы поддержать здоровье спины и красоту.

Первым делом врач рекомендовал постоянно следить за тем, что спина была прямой. Даже во время сидячей работы, просмотра телевизора, мытья посуды нельзя сутулится, настаивает он. «Выпрямитесь. Это самый простой и самый действенный способ предотвратить проблемы с осанкой. Держите голову прямо и подтяните подбородок, отведите плечи назад, выпрямив колени и поджав живот», — посоветовал хирург.

Приучиться держать спину прямо поможет корсет для коррекции осанки, добавил Алмазов. Со временем человек привыкает ходить прямо в нем, а после поддерживает нужное положение тела самостоятельно.

Оставайтесь активными, даже если сидите весь день за компьютером. Найдите минуту, чтобы размять шею. Любые упражнения помогут улучшить осанку, но некоторые виды упражнений особенно полезны. Это плавание, йога, тай-чи. Тренируйте мышцы спины, живота и таза Илья Алмазов нейрохирург

Алмазов призвал носить удобную обувь на низком каблуке. Высокие каблуки, напомнил врач, создают большую нагрузку на мышцы, что также впоследствии сказывается на осанке. Также он посоветовал пройти сеансы физиотерапии, лечебного массажа и ЛФК.

«Даже во сне нельзя расслабляться. Откажитесь от мягкого, обвисшего матраса. Выберите прочный, который поможет поддерживать естественную форму позвоночника. Если любите спать на боку, слегка согните ноги в коленях. Подложите подушку под голову так, чтобы она была на одном уровне с позвоночником. Тем, кто спит на спине, следует отказаться от толстой подушки и выбрать маленькую, которую можно подложить под шею», — заключил врач.

Ранее Илья Алмазов перечислил опасные для людей пожилого возраста упражнения. Он посоветовал отказаться от занятий спортом на некоторых тренажерах.