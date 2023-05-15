Хирург перечислил опасные для людей пожилого возраста упражнения

Хирург Алмазов предупредил, что многие спортивные упражнения вредят здоровью пожилых людей

Упражнения на тренажере по разгибанию ног, поднятие тяжестей и многие другие спортивные нагрузки вредят здоровью пожилых людей, предупредил нейрохирург, пластический хирург Илья Алмазов. Он перечислил «Ленте.ру» опасные упражнения, от которых стоит отказаться людям старше 50-60 лет.

«С возрастом наше тело меняется, и это нормально — чувствовать изменения мышечной силы, плотности костей и гибкости, — говорит Алмазов. — С возрастом меняется скорость восстановления после травм. Поэтому людям в возрасте необходимо разумно корректировать объем и сложность тренировок, а также отказаться от выполнения некоторых видов упражнений».

Тренажер для разгибания ног

Упражнение включает в себя вытягивание ног вверх и наружу с сопротивлением перед лодыжками в положении сидя. Оно помогает укрепить мышцы бедер, называемые квадрицепсами. Однако для людей старше 50 лет такая тренировка создает ненужную нагрузку на область коленной чашечки, вызывая большой износ, предупредил собеседник «Ленты.ру».

Разгибание корпуса на римском стуле помогает укрепить спину за счет наклона вперед от талии с опорой на бедра, для подтягивания используются мышцы нижней части спины. Выполнение этого упражнения может стать проблемой, если у вас нестабильна нижняя часть спины или есть стеноз

Илья Алмазов нейрохирург, пластический хирург

Подтягивания за шеей

При вытягивании штанги за головой для проработки спины и бицепсов возникает большая нагрузка на переднюю часть плеч, что может привести к травмам. Лучше выполнять подтягивания перед шеей, а не за ней, советует хирург.

Прыжки с коробки или прыжки со «взрывным» движением вверх полезны для наращивания силы, но они могут быть проблематичными, если вы не делаете их правильно или у вас недостаточно сильные мышцы. Если вы хотите попробовать прыжковую тренировку, делайте упражнения с меньшей интенсивностью. Важно найти баланс, при котором вы можете бросить вызов себе и избежать травм Илья Алмазов нейрохирург, пластический хирург

Жимы

Хирург предупредил, что это упражнение для плеч, во время которого тяжести поднимают над головой, может создать большую нагрузку на плечи и вращательные манжеты. Травмы вращательной манжеты плеча часто встречаются у людей старше 50 лет, поэтому от этой нагрузки лучше отказаться.

Поднятие тяжестей

Поднятие тяжестей — отличный способ нарастить мышечную силу, однако людям в зрелом возрасте стоит быть аккуратными. Лучше выполнять упражнение с небольшой нагрузкой, с которой можно сделать 10-12 повторений без напряжения, советует Алмазов.

Повышение интенсивности тренировок имеет много преимуществ, но спринт может подвергнуть большему риску получения травмы, когда вам за 50. Чем быстрее вы идете, тем больше шансов, что вы получите травму. Некоторые могут бегать после 50 лет, потому что развили выносливость, но большинство людей больше выиграют от более медленного и устойчивого темпа, при котором будут чувствовать себя комфортно Илья Алмазов нейрохирург, пластический хирург

Хирург призвал тренироваться с помощью других, более безопасных упражнений. Он отметил, что на пользу пойдет хождение. «Ходите каждый день — это отличный способ тренироваться после 50 лет. Хождение заставляет сердце биться быстрее и помогает развить выносливость и силу», — говорит он.

По словам Алмазова, людям старше 50 лет отлично подходят велотренажеры и эллиптические тренажеры. Они легко воздействуют на суставы, интенсивность тренировок можно наращивать постепенно. Также он посоветовал заниматься аквааэробикой или просто плавать в бассейне.

Посильные занятия спортом нормализуют давление, снижают риск сердечных заболеваний и развития сахарного диабета, улучшают качество сна, развивают координацию, память и умственные способности, снижают вероятность развития рака и нормализуют вес

Илья Алмазов нейрохирург, пластический хирург

Ранее Илья Алмазов перечислил неожиданные предметы, извлеченные из женских тел. Он рассказал, что извлекал из носов женщин батарейку и шприц.