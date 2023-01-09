Пластический хирург рассказал об извлеченных из тел женщин неожиданных предметах

Пластический хирург Алмазов рассказал, что извлекал из носов женщин батарейку и шприц

Порой хирурги не только делают тела женщин красивыми, но и извлекают из них неожиданные предметы — батарейки, шприцы и не только, рассказал пластический хирург Илья Алмазов. Он признался в беседе с «Лентой.ру», что периодически взрослые пациенты удивляют его.

«Однажды ко мне пришли мать с 16-летней дочерью. Девушка жаловалась на длившуюся два года деформацию спинки носа и проблемы с дыханием. Во время осмотра стало понятно, что нос фактически провалился в лицо», — рассказал Алмазов.

Также хирург обнаружил свищ носовой перегородки, то есть буквально дыру в ней. Перегородка носа была разрушена с хрящом и слизистой, при этом во время дыхания нос свистел, описал состояние пациентки собеседник «Ленты.ру». Компьютерная томограмма не добавила определенности. Было лишь понятно, что в носу есть что-то металлическое, добавил он.

Во время операции я исправил носовую перегородку с помощью реберных хрящей пациентки и извлек посторонний предмет. Им оказалась батарейка-таблетка от часов. Операция прошла успешно Илья Алмазов пластический хирург

После операции мать девушки рассказала, что ее дочь в детстве регулярно засовывала в нос мелкие предметы. Обычно женщина успевала извлекать их, но батарейку, как выяснилось, все-таки не заметила. В течение многих лет предмет разъедал слизистую и разрушал носовую перегородку девочки, вызвав хроническое воспаление. При этом долгие годы девочку безуспешно лечили у ЛОР-врачей.

Еще одной необычной пациенткой Алмазова стала женщина, решившаяся на ринопластику в Китае. Правда, «работу» иностранных врачей пришлось исправлять в России. «Китайские хирурги использовали разрезанный вдоль медицинский шприц, — рассказал Алмазов. — И "забыли" его в носу женщины».

Пациентка жаловалась на не проходящий отек носа, а также на то, что его спинка постоянно «гуляет» вправо и влево. При этом нос женщины выглядел неестественно, напоминал трубочку, рассказал пластический хирург. Она призналась, что около 20 лет назад обратилась к хирургу с желанием приподнять низкую азиатскую спинку носа. «Сейчас для этого, как правило, применяют ткани пациента, но в те времена использовали синтетические материалы», — пояснил Алмазов.

На этот раз у пациентки оказался маленький шприц, разрезанный вдоль, с отрезанной канюлей и удаленным поршнем. Эту полутрубку поместили под кожу вдоль носа. Позже женщина получила небольшую травму носа и заметила, что его вид изменился Илья Алмазов пластический хирург

Проблема увеличения объема молочных желез инъекциями вазелина до сих пор актуальна, сокрушается Алмазов. По его словам, в России чаще всего эту губительную процедуру используют на Кавказе. Как правило, растопленный вазелин вкалывают в грудь на дому местные «умелицы», не имеющие отношения к медицине.

У одной из пациенток Алмазова вазелин распространяется по мягким тканям за пределы молочных желез, вызывая затеки, кисты, гнойные очаги воспаления и фиброз. Это все сопровождается болями и деформацией молочных желез. «При операции промыть и полностью удалить вазелин не получается, и пораженные ткани удаляют», — уточнил пластический хирург.

Иногда при удалении растекшегося вазелина проводят мастэктомию — ампутацию молочных желез с одной или обеих сторон. Мне удалось сохранить пациентке ареолы, сосок и кожу. Далее поэтапно липоинъекциями восстановили ткани. Затем установили силиконовые импланты. Операция по удалению пораженных, пропитанных вазелином тканей заняла семь часов, а процесс лечения — два года

Илья Алмазов пластический хирург

«Женщины во все времена хотят иметь пышную грудь. Сейчас наиболее исследованным контролируемым и безопасным методом увеличения объема груди является эндопротезирование силиконовыми имплантами. Операцию должны выполнять квалифицированные пластические хирургии в стенах клиники в обстановке строжайшей стерильности», — предупредил напоследок пластический хирург.

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