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00:12, 6 мая 2024Мир

Демократы предрекли отказ Байдена от участия в президентских выборах

Der Spiegel: Байден откажется от президентских выборов в пользу Мишель Обамы
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Действующий президент США Джо Байден откажется от участия в выборах главы государства в пользу супруги экс-хозяина Белого Дома Барака Обамы Мишель. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на членов Демократической партии.

Ожидается, что о своем решении Байден объявит на съезде партии, который пройдет в августе в Чикаго. Демократы уже включили Мишель Обаму в опросы о потенциальных кандидатах.

Отмечается, что американцы не хотят видеть Байдена в президентском кресле из-за его возраста. Также они опасаются Дональда Трампа, который не сильно старше действующего главы государства. В то же время, граждане США давно мечтают о женщине-президенте.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп описал администрацию нынешнего американского лидера Джо Байдена и сравнил ее с нацистской тайной полицией гестапо.

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      Евгений Силаев
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