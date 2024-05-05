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21:32, 5 мая 2024Мир

Россия заявила о нежелании участвовать в саммитах по «формуле мира» Зеленского

Лавров: Россия не желает участвовать в саммитах по «формуле мира» Зеленского
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не желает участвовать в саммитах по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью телеканалу АТВ.

«Мы не будем участвовать в любых мероприятиях, которые так или иначе продвигают "формулу мира" Владимира Зеленского», — подчеркнул он. Лавров заявил, что Россия всерьез открыта к переговорам на основе реалий.

Министр добавил, что Швейцария уже давно не является нейтральным государством. Он считает, что страна находится «в первых рядах тех, кто поддерживает и вооружает киевский режим». Он также обвинил Швейцарию в том, что она занимает наиболее жесткую позицию по отношению к России, в том числе в плане введения новых санкций.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не примет участия в саммите в Швейцарии, который будет посвящен рассмотрению «формулы мира». О нежелании Москвы участвовать в конференции по «формуле мира» также сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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      Марина Совина
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