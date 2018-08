Платье из 90-х стало популярной вещью 2018 года

Сатиновое платье на тонких бретельках, популярное у знаменитостей в 1990-х годах, стало одной из самых любимых вещей у современных моделей и фэшн-блогеров. Об этом сообщает Mirror.

Издание отмечает, что платье-комбинацию с v-образным вырезом надевали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в 1993 году на вечеринке Elite Look of the Year, Гвинет Пэлтроу на церемонии вручения премии Оскар, а также Кортни Лав, Вайнона Райдер и другие известные личности.



В 2018 году в таких платьях часто появляются американская певица Рита Ора, английская модель Абби Кланси, актрисы Сэми Гейл, Зои Кравиц и Карен Элсон.

В 90-х одним из лучших брендов, выпускавших такую модель, считался Ghost. Сегодня она представлена в новых коллекциях брендов-производителей одежды масс-маркет Zara, Arket, Topshop и New Look.

Ранее в августе сообщалось, что популярный в 1990-х годах анклет — браслет на ногу — также стал модным трендом. Аксессуар появился в последних коллекциях у многих модельеров, а также на страницах известных в Instagram блогеров. На летних показах брендов Victoria Beckham, Peter Pilotto и Anna Sui модели выходили на подиум с тонкими браслетами из драгоценных металлов на щиколотках.

