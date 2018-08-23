Ценности
 
Последние новости
Власти решили карать за плохой прогноз о ценах на бензин
Стажерка НАСА случайно нагрубила начальнику и лишилась работы
Россияне увлеклись шоколадом
Еще один российский футбольный клуб погряз в долгах
Ислама Каримова решили стереть из памяти узбеков
В Москве захотели создать «народный» каршеринг 
Разыскиваемого Россией кандидата в «короли» воров поймали и отпустили в Европе
Россия рассекретила документы о Курской битве
Россиянку осудили за комментарии во «ВКонтакте»
Правительство решило играть против рубля
Новости партнеров

Платье из 90-х стало популярной вещью 2018 года

Перейти в «Мою Ленту»

Сатиновое платье на тонких бретельках, популярное у знаменитостей в 1990-х годах, стало одной из самых любимых вещей у современных моделей и фэшн-блогеров. Об этом сообщает Mirror.

Издание отмечает, что платье-комбинацию с v-образным вырезом надевали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл в 1993 году на вечеринке Elite Look of the Year, Гвинет Пэлтроу на церемонии вручения премии Оскар, а также Кортни Лав, Вайнона Райдер и другие известные личности.

В 2018 году в таких платьях часто появляются американская певица Рита Ора, английская модель Абби Кланси, актрисы Сэми Гейл, Зои Кравиц и Карен Элсон.

В 90-х одним из лучших брендов, выпускавших такую модель, считался Ghost. Сегодня она представлена в новых коллекциях брендов-производителей одежды масс-маркет Zara, Arket, Topshop и New Look.

Ранее в августе сообщалось, что популярный в 1990-х годах анклет — браслет на ногу — также стал модным трендом. Аксессуар появился в последних коллекциях у многих модельеров, а также на страницах известных в Instagram блогеров. На летних показах брендов Victoria Beckham, Peter Pilotto и Anna Sui модели выходили на подиум с тонкими браслетами из драгоценных металлов на щиколотках.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The 90s slip dress is back - prepare to look like you're stepping out in your nightie
Возобновились продажи хозяйственных сумок из 90-х для элиты
Женщины вновь надели на ноги популярный в 90-х аксессуар
Ценности
Ценности00:02Сегодня

Боевой раскрас

Рокеры, актеры, соблазнители: зачем мужчины подводят глаза и пудрятся
14:39Сегодня

Подобраны лучшие юбки для всех типов фигуры

16:2021 августа

Французский модный дом предложил макияж для мужчин

11:4522 августа

Неожиданный цвет стал новым трендом года

Ценности00:0214 августа
Лиля Брик

Новые богини

Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
13:1115 августа

Раскрыт способ борьбы Меган Маркл с задирающейся юбкой

12:42Сегодня

Забытый способ увеличения губ снова обрел популярность

10:1422 августа

Раскрыт секрет идеальных фотографий Меган Маркл

Ценности00:0222 августа
Мишель Обама в платье Brandon Maxwell

Звездная ночь

Эти чернокожие женщины поставили мир на колени
14:1321 августа

Россиянам предложили аромат Мадагаскара

10:12Сегодня

Ким Кардашьян попыталась вернуть пошлый тренд из 2000-х

13:3422 августа

Поклонники Канье Уэста засмеяли подошву его кроссовок

Россия
«А вы знали, что ваши сыновья хотели взорвать мавзолей?»
Как родители спасают детей от ФСБ
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Сегодня вы — завтра вас!»
Дефолт не погрузил страну в нищету, но отнял у россиян надежду
«Стукачество и подставы появляются, когда близится 37-й год»
Силовики решили посадить невинных подростков. Москвичи вышли на улицы
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
Патриарх Кирилл испугался гаджетов
Девочка потерялась в тундре и 15 дней питалась одними ягодами
Все материалы
Мир
«Американцы такого не потерпят»
 
Болтон и Патрушев потерпели фиаско с совместным заявлением
Наркотуннель нашли под рестораном KFC в США
Россия потребовала от США закрыть дело против Бутиной
«Россиянина-террориста» арестовали в Германии
Завтра война
Они утопили Корею в крови на деньги американцев. Такова цена демократии
Опять в спину
Почему Турция стала врагом Америки
Все материалы
Бывший СССР
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Ислама Каримова решили стереть из памяти узбеков
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
Порошенко извинился за обещание быстро закончить войну в Донбассе
На Украине спрогнозировали «землетрясение в Кремле» из-за военного парада
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Порошенко захотел сильнейшую армию в Европе
Все материалы
Экономика
Мертвые деньги
Торговая война с Китаем губит американские города. Трампу все равно
На российских островах увидели лазейку от санкций
«Калашников» представил конкурентов Tesla
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Сбербанк и Давосский форум договорились бороться с киберпреступностью
Виктор ВексельбергВсе средства хороши
Российский олигарх выбрал криминал для защиты своих интересов в США
Все материалы
Силовые структуры
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
«Король нам не нужен»
Почему выборов главного вора России на самом деле не было
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Разыскиваемого Россией кандидата в «короли» воров поймали и отпустили в Европе
Россиянку осудили за комментарии во «ВКонтакте»
Школьник-вор заночевал в торговом центре и покусился на гематоген
Собака по кличке Зло отобрала у заключенных наркотики
Все материалы
Наука и техника
Подводная охота
Россия потеряла ядерную ракету, ее нашли в Америке. Что произошло на самом деле?
Тройничок
Apple сделает новые iPhone еще дороже. Что о них известно?
Россия рассекретила документы о Курской битве
Прошедший войну Т-34 опрокинули на военном параде
Обнаружена новая причина разгрома Наполеона
Выявлено сокращение жизни человека
Презентация Ту-22М3МПора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М
Все материалы
Спорт
Вздохи педальные
Самая длинная велогонка в мире закончилась во Владивостоке. Доехали не все
Еще один российский футбольный клуб погряз в долгах
Роналду назвал второй любимый вид спорта
ПСЖ потеряет Неймара или Мбаппе
Новый тренер «Челси» вернул игрокам кетчуп и утренний сон
Усманов вложился в новый футбольный клуб
«Реал» найдет новый клуб 19-летнему украинскому вратарю
Все материалы
Культура
Продажная шкура
Почему начальник должен рисковать собой, а писатель — бояться собственной тени
«Лолита» и ее оригинал
Что не так с главным романом Владимира Набокова
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
Кевина Спейси обвинили еще в одном изнасиловании
Волочкову экстренно госпитализировали в Греции
Бен Аффлек отправился лечиться от алкоголизма
Назван самый высокооплачиваемый актер
Все материалы
Интернет и СМИ
За тобой пришли
Они истребили и разграбили интернет. Теперь пришло время искупить грехи
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Я перегнала рак в другое место»
Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
Стали известны детали дележа 30 миллиардов главного редактора «МК»
Наташа Королева сорвала съемки программы Андрея Малахова
Миллионы сайтов и труды Ленина окажутся под угрозой по инициативе Минкомсвязи
Журнал Time утопил Трампа
Все материалы
Ценности
Боевой раскрас
Рокеры, актеры, соблазнители: зачем мужчины подводят глаза и пудрятся
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Мишель Обама в платье Brandon MaxwellЗвездная ночь
Эти чернокожие женщины поставили мир на колени
Подобраны лучшие юбки для всех типов фигуры
Платье из 90-х стало популярной вещью 2018 года
Неожиданный цвет стал новым трендом года
Забытый способ увеличения губ снова обрел популярность
Все материалы
Путешествия
Выживают не все
Самые опасные и прекрасные места для походов
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Погнавшийся за туристами в Геленджике смерч попал на видео
Россиянин добрался до самой популярной в Instagram страны на велосипеде
Пьяный авиапассажир нарядился в фею Динь-Динь и пообещал всех порезать
Названы самые выгодные направления для путешествий осенью
Все материалы
Из жизни
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
«Одни видят в России медведей, другие хотят в нее переехать»
Россиянин уехал в США, нашел работу, бросил ее и пустился в приключения
Британка бросила парня и похудела на пять размеров
Дом 94-летнего ветерана обворовали во время поездки к местам боевой славы
Убитый горем таец прошел 1500 километров ради прощания с любимой
Змеелов пять часов сражался со смертоносной рептилией и победил
Все материалы
Автомобили с боковым двигателем
Когда лучший пассажир – это мотор
Cамый дорогой Nissan GT-R
Почему японский штучный суперкар за 900 тысяч евро сделали итальянцы?
Полярные развлечения
Как и зачем на Аляске в День независимости запускают машины в воздух
Быстрые машины японской полиции
Заряженные Субару, Хонды, Мазды, Ниссаны и, внезапно, очень харизматичный Ford
Новому Toyota Land Cruiser заменят «восьмерку» на турбомотор
Hyundai разработает гигантский внедорожник
Chery увеличила гарантию на двигатели до миллиона километров
Все материалы
На помойку
Старые квартиры в Москве дешевеют, но они никому не нужны
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
Возможно, криминал
Они стоили копейки, за них убивали. Что вы знаете о квартирах лихих 90-х?
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Все материалы