В российском городе произошел конфликт со стрельбой

Прокуратура: 2 человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калуге

В Калуге произошел конфликт со стрельбой, двое пострадали. Об этом сообщает прокуратура Калужской области в своем Telegram-канале.

Предварительно, серьезных повреждений пострадавшие не получили. Уточняется, что проверку по факту конфликта взяла на контроль прокуратура города Калуги. По ее данным, в ходе инцидента одним из участников было применено устройство самообороны.

Вечером 4 мая на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. В ходе драки один из участников произвел выстрел, предварительно из травматического оружия. Как уточнили в ведомстве, в результате стрельбы никто не пострадал. Два участника конфликта были доставлены в отдел полиции ранее.