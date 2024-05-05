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23:54, 5 мая 2024Россия

В российском городе произошел конфликт со стрельбой

Прокуратура: 2 человека пострадали в результате конфликта со стрельбой в Калуге

Фото: Unsplash

В Калуге произошел конфликт со стрельбой, двое пострадали. Об этом сообщает прокуратура Калужской области в своем Telegram-канале.

Предварительно, серьезных повреждений пострадавшие не получили. Уточняется, что проверку по факту конфликта взяла на контроль прокуратура города Калуги. По ее данным, в ходе инцидента одним из участников было применено устройство самообороны.

Вечером 4 мая на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. В ходе драки один из участников произвел выстрел, предварительно из травматического оружия. Как уточнили в ведомстве, в результате стрельбы никто не пострадал. Два участника конфликта были доставлены в отдел полиции ранее.

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      Юлия Мискевич
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