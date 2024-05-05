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23:59, 5 мая 2024Силовые структуры

Подозреваемые в убийстве военкора Техаса задержаны

РВ: подозреваемые в убийстве военкора Техаса задержаны и дают показания

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Подозреваемые в убийстве волонтера-ополченца Рассела Бентли, известного под позывным Техас, задержаны и дают признательные показания. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на адвоката вдовы убитого.

Отмечается, что из-за тайны следствия многие детали не могут быть раскрыты. Известно, что дело о гибели американца ведут следователи Главного военного следственного управления Следственного комитета (СК) России.

«Негодяи, которые совершили данное преступление, — я не побоюсь этого слова, хотя и носят погоны, в настоящий момент задержаны, дают признательные показания. Вот все, что я могу сказать», — рассказал адвокат.

О гибели Техаса стало известно в конце апреля. МВД ДНР 12 апреля сообщило о том, что Рассел Бентли пропал в Донецке. В ведомстве призвали всех, кто знает его местонахождение, обратиться в полицию. Также гражданина США объявили в розыск.

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      Евгений Силаев
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