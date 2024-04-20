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02:08, 20 апреля 2024Интернет и СМИ

Погиб воевавший за Донбасс с 2014 года американский военкор Бентли с позывным Техас. В начале апреля он пропал в Донецке

Военкор Сладков: американский журналист Бентли с позывным Техас погиб в Донецке
Рассел Бентли

Рассел Бентли. Кадр: ЛенТВ24 / YouTube

Американский военный корреспондент Рассел Бентли с позывным Техас погиб в Донецке. Об этом сообщил его коллега Александр Сладков.

Потеря для ДНР. Моя личная потеря. Это был настоящий мужчина, приехавший воевать за Донбасс, и он воевал, никогда не давал заднюю

Александр Сладков военкор

Он выразил соболезнования его супруге Людмиле. Ранее она сообщила о смерти супруга. Отмечалось, что она обратилась в неназванные донецкие СМИ и рассказала об этом.

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Гибель журналиста подтвердила Маргарита Симоньян

Гибель журналиста подтвердила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Она уточнила, что Бентли сотрудничал с агентством Sputnik.

Рассел Бентли, он же Техас, реальный американец, реально из Техаса, погиб в Донецке. Воевал там за наших

Маргарита Симоньянглавред RT

Председатель общественной палаты Донецкой народной республики (ДНР) Александр Кофман в Telegram-канале назвал гибель Бентли убийством и призвал правоохранительные органы провести расследование.

В начале апреля журналист пропал в Донецке

МВД ДНР 12 апреля сообщило о том, что Рассел Бентли пропал в Донецке. В ведомстве призвали всех, кто знает его местонахождение, обратиться в полицию.

Разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 года рождения, который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно

МВД ДНР

МВД республики объявило в розыск добровольца из США.

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Журналист имел российское гражданство

Американский военный корреспондент Рассел Бентли, пропавший в Донецке, оказался гражданином России, уточнило агентство Sputnik, сотрудничающее с журналистом.

У нашего корреспондента Рассела Бентли — российское гражданство

агентство Sputnik

Бентли приехал в Донбасс в 2014

Бентли приехал в Донбасс в 2014 году из США и вступил в ряды ополчения. Он участвовал в ключевых боестолкновениях в ходе конфликта.

Одна из последних публикаций журналиста вышла у РИА Новости 16 марта. Тогда он заявлял, что победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине, либо смена правящих на Западе режимов, поддерживающих войну, способны предотвратить Армагеддон, то есть начало ядерного конфликта.

Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации «под ложным флагом» реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание государства

Рассел Бентлижурналист из США

В сентябре 2022 года Бентли высказался об украинском сайте «Миротворец». Он заявил, что его существование вызывает стыд. По его словам, наличие ресурса, где размещаются призывы к расправе над людьми, отвратительно.

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      Марина Совина
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