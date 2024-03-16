Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:47, 16 марта 2024Интернет и СМИ

Американский журналист назвал последствия победы России в СВО

Военкор из США Бентли: победа России в СВО предотвратит ядерный Армагеддон
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: RFE/RL/Serhii Nuzhnenko / Reuters

Победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине, либо смена правящих на Западе режимов, поддерживающих войну, способны предотвратить Армагеддон, то есть начало ядерного конфликта. О таких последствиях рассказал журналист из США Рассел Бентли, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин допустил применение ядерного оружия лишь в том случае, если возникнет угроза существованию государства, его суверенности или независимости. Однако, по его словам, применять этот тип вооружений в ходе СВО никогда не было необходимости.

«Либо Россия нанесет подавляющее поражение НАТО на Украине с помощью обычного вооружения, а затем проведет переговоры о реальном мирном договоре, гарантированном ее превосходящей военной мощью, либо серия успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы, которые сейчас владеют и контролируют все страны НАТО», — заявил военкор Бентли.

По мнению журналиста, первый сценарий кажется более правдоподобным, но возможны оба, они даже могут произойти одновременно. Он отметил, что в настоящий момент опасность ядерной войны наиболее реальна, чем когда-либо в истории.

«Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации "под ложным флагом" реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание государства», — отметил военный корреспондент.

Ранее на Западе увидели предупреждение в словах Путина о ядерном оружии. Журналисты выделили слова президента о том, что Россия разместит свои войска у границ Финляндии, что, по их мнению, еще больше подогревает напряженность в отношениях Москвы и западных стран.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопиющие нелепости и большая ложь». Во Франции призвали восстановить правду о конфликте на Украине после слов Макрона

      В Белгородской области отменили ракетную опасность

      Пушков усомнился в заявлениях Макрона об угрозе поражения Киева

      Американский журналист назвал последствия победы России в СВО

      ЕС осудили за желание уничтожить россиян за счет украденных у них активов

      Адвокат назвала запрещающие расторжение брака условия

      Microsoft запустила платного ИИ-помощника

      Замгенсека ООН уличили в распространении фейков о пытках на территории России

      В США раскритиковали стратегию Байдена в отношении России

      Посол Антонов сообщил о способствующем ослаблению США условии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше