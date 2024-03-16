Американский журналист назвал последствия победы России в СВО

Военкор из США Бентли: победа России в СВО предотвратит ядерный Армагеддон

Победа России в специальной военной операции (СВО) на Украине, либо смена правящих на Западе режимов, поддерживающих войну, способны предотвратить Армагеддон, то есть начало ядерного конфликта. О таких последствиях рассказал журналист из США Рассел Бентли, передает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин допустил применение ядерного оружия лишь в том случае, если возникнет угроза существованию государства, его суверенности или независимости. Однако, по его словам, применять этот тип вооружений в ходе СВО никогда не было необходимости.

«Либо Россия нанесет подавляющее поражение НАТО на Украине с помощью обычного вооружения, а затем проведет переговоры о реальном мирном договоре, гарантированном ее превосходящей военной мощью, либо серия успешных внутренних революций, которые полностью свергнут фашистские и паразитические режимы, которые сейчас владеют и контролируют все страны НАТО», — заявил военкор Бентли.

По мнению журналиста, первый сценарий кажется более правдоподобным, но возможны оба, они даже могут произойти одновременно. Он отметил, что в настоящий момент опасность ядерной войны наиболее реальна, чем когда-либо в истории.

«Человечеству очень повезет, если мы выйдем из этого конфликта, не испытав ядерного Армагеддона. Опасность ядерной провокации "под ложным флагом" реальна, как и заявленная Россией политика применения ядерного оружия, если на карту будет поставлено выживание государства», — отметил военный корреспондент.

Ранее на Западе увидели предупреждение в словах Путина о ядерном оружии. Журналисты выделили слова президента о том, что Россия разместит свои войска у границ Финляндии, что, по их мнению, еще больше подогревает напряженность в отношениях Москвы и западных стран.