Жена пропавшего в ДНР американского журналиста сообщила о его кончине
Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его кончине
Жена американского журналиста Рассела Бентли с позывным Техас сообщила о его кончине, утверждает издание Readovka.
Заявляется, что она обратилась в неназванные донецкие СМИ и рассказала об этом. При этом официально кончина репортера из США еще не подтверждена.
Ранее сообщалось, что военный корреспондент из США Рассел Бентли, работающий в Донбассе, пропал в Донецке. МВД республики объявило его в розыск.
При этом он оказался гражданином России, о чем сообщило агентство Sputnik, сотрудничающее с журналистом.