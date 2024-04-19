Жена пропавшего в ДНР американского журналиста сообщила о его кончине

Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его кончине

Жена американского журналиста Рассела Бентли с позывным Техас сообщила о его кончине, утверждает издание Readovka.

Заявляется, что она обратилась в неназванные донецкие СМИ и рассказала об этом. При этом официально кончина репортера из США еще не подтверждена.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент из США Рассел Бентли, работающий в Донбассе, пропал в Донецке. МВД республики объявило его в розыск.

При этом он оказался гражданином России, о чем сообщило агентство Sputnik, сотрудничающее с журналистом.

