Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:29, 19 апреля 2024Интернет и СМИ

Жена пропавшего в ДНР американского журналиста сообщила о его кончине

Жена журналиста из США Бентли с позывным Техас сообщила о его кончине

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Жена американского журналиста Рассела Бентли с позывным Техас сообщила о его кончине, утверждает издание Readovka.

Заявляется, что она обратилась в неназванные донецкие СМИ и рассказала об этом. При этом официально кончина репортера из США еще не подтверждена.

Ранее сообщалось, что военный корреспондент из США Рассел Бентли, работающий в Донбассе, пропал в Донецке. МВД республики объявило его в розыск.

При этом он оказался гражданином России, о чем сообщило агентство Sputnik, сотрудничающее с журналистом.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Запад заявил, что конфликт на Украине можно завершить уже сегодня. Какое условие поставили России?

      Саакашвили решил стать главой учрежденной им партии

      Российские пациенты пожаловались на массовую замену лечебной терапии

      Раскрыт новый способ мошенничества на сайтах знакомств

      Россиянка впала в кому после укола у косметолога

      Коллекцию часов Шумахера продадут на аукционе за 452 миллиона рублей

      Студенты из России выиграли чемпионат мира по программированию

      В российском регионе таможенники пресекли контрабанду морских деликатесов

      Крид подвергся критике за фото с антироссийским блогером с Украины

      В России умер бывший «мебельный король»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше