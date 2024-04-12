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12:32, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Пропавший в Донецке американский журналист оказался гражданином России

Sputnik: пропавший в Донецке военкор из США Бентли имеет российское гражданство
Рассел Бентли

Рассел Бентли. Кадр: ЛенТВ24 / YouTube

Американский военный корреспондент Рассел Бентли, пропавший в Донецке, оказался гражданином России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Sputnik, сотрудничающее с журналистом.

«У нашего корреспондента Рассела Бентли — российское гражданство», — заявили в редакции Sputnik.

Ранее 12 апреля стало известно, что Бентли пропал в Донецке. Сообщалось, что 8 апреля журналист ушел в неизвестном направлении. МВД Донецкой народной республики (ДНР) призвало тех, кто имеет сведения о военкоре из США, обращаться в отдел полиции №8 Петровского района Донецка.

До этого Бентли раскритиковал украинский ресурс «Миротворец». Он назвал абсолютно отвратительным существование подобного сайта. Он также заявил, что факт работы ресурса стоит считать проявлением нацизма.

Впервые военкор приехал в Донбасс в 2014 году. Он начал сотрудничать с изданием Sputnik, а также участвовал в сражениях как ополченец.

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