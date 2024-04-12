В МВД ДНР заявили, что в Донецке пропал военкор из США Рассел Бентли

Военный корреспондент из США Рассел Бентли, работающий в Донбассе, пропал в Донецке. Об этом сообщает МВД Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram.

«Разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 г.р., который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост журналиста составляет 180-185 сантиметров, глаза серые, волосы — короткие и седые. Также В МДВ ДНР заявили, что Рассел был одет в черную футболку и камуфляжные штаны и ботинки. С собой у журналиста была сумка зеленого цвета.

В ведомстве призвали тех, кто обладает информацией о Бентли, обращаться в отдел полиции №8 Петровского района Донецка.

Ранее Бентли высказался об украинском сайте «Миротворец». Он заявил, что его существование вызывает стыд. Он заявил, что наличие ресурса, где размещаются призывы к расправе над людьми, отвратительно.

Бентли впервые приехал на Донбасс в 2014 году. Он участвовал во многих сражениях в конфликте между Россией и Украиной в числе ополченцев.