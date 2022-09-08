Военкор Бентли признался, что поддержка Вашингтона сайта «Миротворец» вызывает стыд

Поддержка Вашингтоном украинского националистического сайта «Миротворец», где содержатся призывы к убийству журналистов, вызывает чувство стыда за правительство США. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал военный корреспондент Рассел Бентли.

Сайт известен скандальными публикациями, в которых обнародованы данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, обвиняемых в «измене Родине». Отмечается, что Бентли будучи уроженцем США также внесен в список «Миротворца».

«Абсолютно отвратительно, что сайт, на котором содержатся призывы к убийству журналистов, гражданских и даже детей, вообще может существовать. И то, что он хостится, поддерживается и во многом управляется ЦРУ и секретными службами ряда европейских стран, является ужасающим фактом. Я очень зол из-за этого, и мне как американцу стыдно за нынешнее правительство США», — признался Бентли.

По мнению журналиста, работа сайта является проявлением нацизма, так как немецкие нацисты так же использовали методы запугивания и уничтожения оппозиции. Бентли отметил, что не беспокоится за свою жизнь, однако предпринимает необходимые меры предосторожности, так как считает угрозу «более чем реальной». В доме в Донецке он держит автомат Калашникова и пистолет Макарова, кроме того, мужчина никогда не выходит из дома без оружия.

Тем не менее он подчеркнул, что продолжит поддерживать российскую спецоперацию. «Я буду продолжать принимать те же меры для исключения из списка, что и раньше, а именно — поддерживать специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. И я считаю, что процесс, запущенный 24 февраля, проходит крайне успешно, и в итоге сайт "Миротворец" будет закрыт, а люди, стоящие за ним, понесут заслуженное наказание за все совершенные преступления», — заключил военкор.

Ранее на «Миротворце» разместили данные о заместителе председателя подконтрольной Украине Запорожской областной городской администрации (ОГА) Злате Некрасовой. Утверждалось, что она, используя служебное положение, «занималась разграблением гуманитарной помощи, в том числе международной».