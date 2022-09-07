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Замглавы подконтрольной Украине части Запорожья попала в «Миротворец»

Замглавы подконтрольной Украине части Запорожья Некрасова внесена в базу «Миротворец»

Фото: Сайт міста Запоріжжя

На «Миротворце» разместили данные о заместителе председателя подконтрольной Украине Запорожской областной городской администрации (ОГА) Злате Некрасовой, сообщает ТАСС.

Владельцы портала публикуют личную информацию людей, которые, по их мнению, являются врагами Украины.

Как утверждается на сайте, Некрасова в сговоре с группой чиновников Запорожской военно-гражданской администрации, используя служебное положение, «занималась разграблением гуманитарной помощи, в том числе международной».

Создатели «Миротворца» уточнили, что Некрасова находится в должности заместителя председателя Запорожской ОГА с февраля 2021 года.

Ранее в базу включили российского солиста рок-группы «АукцЫон» Сергея Рогожина. «"Миротворец" посвятил мне целую страничку. (...) Рассматриваю как награду и служу России!» — заявил певец.

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Кристина Есикова
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