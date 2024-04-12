МВД ДНР объявило в розыск известного в Донбассе добровольца из США

МВД ДНР объявило в розыск добровольца из США Рассела Бентли

МВД Донецкой народной Республики (ДНР) объявило в розыск добровольца из США Рассела Бентли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным МВД ДНР, 8 апреля Бентли ушел в неизвестном направлении и пропал. Он был одет черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки и нес сумку зеленого цвета. Отмечается, что на его руке набита татуировка в виде стрелы.