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11:49, 12 апреля 2024Силовые структуры

МВД ДНР объявило в розыск известного в Донбассе добровольца из США

МВД ДНР объявило в розыск добровольца из США Рассела Бентли

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

МВД Донецкой народной Республики (ДНР) объявило в розыск добровольца из США Рассела Бентли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным МВД ДНР, 8 апреля Бентли ушел в неизвестном направлении и пропал. Он был одет черную футболку, штаны камуфляжной расцветки «мох», камуфляжные ботинки и нес сумку зеленого цвета. Отмечается, что на его руке набита татуировка в виде стрелы.

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      Екатерина Кашурникова
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