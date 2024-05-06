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00:01, 6 мая 2024Из жизни

93-летний миллиардер Руперт Мердок женится в пятый раз. Его избранницей стала россиянка, бывшая теща Абрамовича

Медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Романа Абрамовича этим летом

Фото: Bestimag / Legion-Media

Медиамагнат и миллиардер из Австралии 93-летний Руперт Мердок женится на бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича, микробиологе Елене Жуковой. Новости об их помолвке появились в прессе всего через полгода после того, как он неожиданно отменил свадьбу с предыдущей возлюбленной. Если в этот раз церемония все же состоится, этот брак станет для Мердока пятым.

Кто такой Руперт Мердок

Руперт Мердок — один из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит холдинг News Corp, в который входят сотни СМИ по всему миру. В частности, компания Мердока владеет американскими изданиями The Wall Street Journal и The New York Post, британскими The Sun и The Times, телеканалами Fox News и Sky News Australia. Бизнесмен родился 11 марта 1931 года и впервые женился еще в 1956-м. Всего у него было четыре жены, с последней из которых, 66-летней бывшей топ-моделью Джерри Холл, он развелся в июне 2022 года.

20 марта 2023 года бизнесмен сообщил, что сделал предложение 66-летней Энн Лесли Смит. Однако их свадьба, запланированная на лето 2023 года, отменилась всего через две недели после помолвки. Мердок не стал комментировать причины разрыва со Смит. Близкие к нему источники утверждают, что причиной стали религиозные взгляды невесты.

Ann Lesley Smith

Энн Лесли Смит

Ann Lesley Smith. Фото: Chrisbrandis.com / Backgrid UK / Legion-Media

«Я очень нервничал. Боялся влюбиться. Но я знал, что это мой последний раз. Пусть так и будет. Я счастлив», — признавался магнат после объявления о своей женитьбе.

Что известно о свадьбе Мердока с россиянкой

После новостей о романе с Жуковой анонимный информатор сообщил изданию Drudge Report, что «у Мердока много энергии даже для людей вполовину младше его, и он вполне мог снова влюбиться».

Впервые журналисты заметили медиамагната с 66-летней Жуковой в августе 2023 года. Пара несколько недель отдыхала на роскошной яхте в Средиземном море. А уже в марте было объявлено о помолвке и скорой свадьбе.

Яхта «Кристина О», на которой вместе проводили лето Жукова и Мердок

Яхта «Кристина О», на которой вместе проводили лето Жукова и Мердок

Фото: AP

Церемония должна состояться в поместье Мердока Морага, расположенном в горах Санта-Моника, в окрестностях Лос-Анджелеса. Это поместье с виноградниками, которое раньше принадлежало режиссеру легендарного фильма «Унесенные ветром», Мердок купил в 2013 году. Именно там он самоизолировался во время пандемии COVID-19 вместе с теперь уже бывшей женой Джерри Холл.

По-прежнему неизвестно, какое кольцо подарил Мердок Жуковой на помолвку. Подробностей о гостях, которых пригласят на свадьбу, также пока еще нет в прессе. Однако можно предположить, что на праздник пригласят дочь Жуковой и бывшую жену Романа Абрамовича Дарью, а также бывшую жену Мердока Венди Денг, благодаря которой жених и невеста познакомились.

Кто такая Елена Жукова

Елена Жукова родилась в СССР, с 1979 года она работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР. Еще в студенчестве Жукова познакомилась с Александром Жуковым и впоследствии вышла за него замуж. В 1981 году у пары родилась дочь Даша, а через три года после этого они развелись.

В 1991-м Жукова вместе с дочерью переехала в США и устроилась работать научным сотрудником в центр исследования диабета Медицинского колледжа Бэйлора как молекулярный биолог. Позднее Жукова работала в медицинском исследовательском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В США она вышла замуж во второй раз, ее избранником стал Георгий Гаусс. В браке с Гауссом у Жуковой родились близнецы Катя и Юрий. Однако и этот брак закончился разводом. А в 2019 году Гаусса не стало.

Елена Жукова и Руперт Мердок

Елена Жукова и Руперт Мердок

Фото: Capture Instagram / Bestimag / Legion-Media

Ни Гаусс, ни Жуков не были особенно богаты во время отношений с Еленой. Однако Александр Жуков сколотил состояние вскоре после распада СССР. Он основал несколько кооперативов, а затем компанию «Синтез Ойл», занимавшуюся транзитом нефти и нефтепродуктов. В 1993 году Жуков переехал в Лондон и уже оттуда руководил своим бизнесом.

Как Дарья Жукова помогла встретиться своей матери с Рупертом Мердоком

После окончания частной школы Дарья Жукова уехала к отцу в Британию, там она получила высшее образование и стала дипломированным врачом-натуропатом. Благодаря отцу на одной из вечеринок в Барселоне она познакомилась с Романом Абрамовичем, который позже стал ее мужем.

Во время их брака Дарья вела активную светскую жизнь и много занималась искусством и культурой. Она собрала крупную коллекцию современного искусства, курировала несколько фондов, а также открыла музей «Гараж» в Москве и пространство «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. В 2017 году они с Абрамовичем развелись, оба утверждали, что остались друзьями.

Дарья Жукова и Роман Абрамович

Дарья Жукова и Роман Абрамович

Фото: Mandoga Media / face to face / Globallookpress.com

После развода Дарье Жуковой досталась существенная часть состояния российского миллиардера. Уже заработав себе имя в светских кругах, она продолжала заниматься искусством и благотворительными мероприятиями. Так Дарья познакомилась с потомственным греческим миллионером Ставросом Ниархосом III. Их роскошная свадьба прошла на лыжном курорте в Швейцарии. Одной из гостей стала Венди Денг, третья жена Руперта Мердока и мать двух его дочерей, с которой он остался в хороших отношениях.

Венди Денг, третья жена Руперта Мердока

Венди Денг, третья жена Руперта Мердока

Фото: Lucas Jackson / Reuters

СМИ пишут, что Денг и Дарья Жукова — хорошие подруги. Именно поэтому Денг пригласила Жукову и ее мать на семейную вечеринку летом 2023 года. На той же вечеринке был и Руперт Мердок. Предположительно, именно после этой встречи он позвал Елену на свидание, которое стремительно переросло в романтические отношения и отпуск на роскошной яхте.

Отношения Мердока с женщинами

Нужно иметь в виду, что, хотя предложение сделано, а свадьба уже запланирована, с Мердоком никогда нельзя знать ничего наверняка. Внезапный разрыв со Смит вскоре после помолвки стал не единственным резким поступком медиамагната в отношениях с женщинами.

Jerry Hall

Руперт Мердок с Джерри Холл, своей четвертой женой

Jerry Hall. Фото: Tyler Boye/WWD / Penske Media / Getty Images

По слухам, он закончил отношения с предыдущей женой, супермоделью Джерри Холл, просто отправив ей сообщение по электронной почте. Мердок начал встречаться с Холл в 2013 году, сразу после развода с Денг. В 2016-м они сыграли свадьбу. Холл провела с Мердоком пандемию и заботилась о нем во время нескольких эпизодов пневмонии. В 2022 году, после 11 лет совместной жизни, Мердок расстался с ней без особых сожалений.

Джерри, к сожалению, я решил положить конец нашему браку. Конечно, нас связывает много хорошего, но мне еще многое предстоит сделать… Мой адвокат из Нью-Йорка немедленно свяжется с твоим

Руперт Мердокписьмо к Джерри Холл

После развода оба утверждали, что остались друзьями. Однако, согласно инсайду Vanity Fair, однажды Холл сделала маленькое чучело Мердока, обвязала ему шею зубной нитью и сожгла на гриле.

Дольше всего продлился его второй брак. Вместе с Анной Торв они провели 32 года и стали родителями троих детей — Джеймса, Лахлана и Элизабет, — которые станут основными наследниками медиаимперии Мердока. Торв знала о любвеобильности мужа и прощала ему многочисленные интрижки, однако в 1999 году он все же ушел от нее к Венди Денг. В то время Торв никак не комментировала разрыв «ради детей», однако спустя несколько лет все же высказалась.

Он вел себя плохо. Однако ради моих детей я ничего не стала говорить … Я все это время ждала, пока он захочет все исправить, но он так и не воспользовался этой возможностью

Анна Торвинтервью 2001 года

По всей видимости, по-настоящему теплые отношения после разрыва Мердоку удалось сохранить лишь с Денг. При этом вскоре после их развода в СМИ просочилась информация, что во время одной из ссор она сильно толкнула его на пианино. Кроме того, поговаривают, что на их развод сильно повлияли спекуляции о том, что Венг, модель и телеведущая китайского происхождения, шпионила в пользу КНР.

Сможет ли Жукова унаследовать состояние Мердока

В сентябре 2023 года стало известно, что Мердок покинет пост главы правления корпораций Fox и News. На этот пост был назначен его сын, Лахлан Мердок.

По данным Forbes, состояние медиамагната сейчас оценивается примерно в
19,6
млрд долларов

(примерно 1,8 трлн рублей), что ставит его на 95-е место в списке самых богатых людей на планете

Основными наследниками станут дети Мердока от двух первых браков: Прюденс, Лахлан, Джеймс и Элизабет. Именно они — основные бенефициары семейного траста. После смерти отца им совместно придется решать, что произойдет с основанными им компаниями. После брака с Денг Мердок включил в траст еще их двух совместных дочерей. Однако старшие дети настояли на том, чтобы у Хлои и Грейс не было права распоряжаться будущим компании.

Руперт Мердок, его третья жена Венди Денг и их дочери Грейс и Хлои

Руперт Мердок, его третья жена Венди Денг и их дочери Грейс и Хлои

Фото: Lev Radin / www.imago-images.d / Globallookpress.com

Нет сомнений в том, что перед свадьбой Елене Жуковой придется подписать очень подробный брачный контракт с перечислением всего, что она может и не может делать в браке и в случае его окончания. Контракты подписывали и предыдущие жены Мердока, однако их содержание остается непубличным.

Сериал «Наследники» и Мердок

Известно, однако, что во время развода с Холл Мердок добавил в соглашение пункт о том, что Холл не будет консультировать сценаристов и продюсеров сериала «Наследники».

«Наследники» (Succession) — американский сатирический телесериал, созданный Джесси Армстронгом и выходивший на канале HBO с 3 июня 2018 года по 28 мая 2023 года. Сериал рассказывает о семье Рой, владельцах международного конгломерата СМИ и развлечений «Уэйстар Ройко», которые борются за контроль над компанией на фоне ухудшающегося здоровья стареющего патриарха семьи Логана Роя. В основу сериала лег сценарий для фильма о медиамагнате Руперте Мердоке, который Джесси Армстронг написал за несколько лет до съемок.

Главный герой сериала «Наследники» Логан Рой, вдохновленный фигурой Руперта Мердока

Главный герой сериала «Наследники» Логан Рой, вдохновленный фигурой Руперта Мердока

Кадр: сериал «Наследники»

«Наследники» получили широкое признание за сценарий, актерскую игру, музыку, режиссуру, постановку и изучение темы. Многие критики назвали его одним из лучших телесериалов всех времен. Сериал получил премию Британской академии телевидения за лучшую международную программу, три премии «Золотой глобус» за лучший драматический телесериал, а также премию «Эмми» за лучший драматический сериал в 2020, 2022 и 2023 годах.

Мердок утверждал, что не смотрел сериал, но, судя по требованию к Холл, сам факт его существования раздражает миллиардера

При этом Дарья Жукова дружит с Дереком Бласбергом, светской фигурой, писателем и работником индустрии моды, который был творческим консультантом продюсеров «Наследников» по части культуры сверхбогатых. Однако это вряд ли помешает ее приглашению на свадьбу. Все-таки дочь невесты не позвать будет нехорошо.

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      Антонина Черташ
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