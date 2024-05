Медиамагнат Руперт Мердок женится на бывшей теще Романа Абрамовича этим летом

Медиамагнат и миллиардер из Австралии 93-летний Руперт Мердок женится на бывшей теще российского бизнесмена Романа Абрамовича, микробиологе Елене Жуковой. Новости об их помолвке появились в прессе всего через полгода после того, как он неожиданно отменил свадьбу с предыдущей возлюбленной. Если в этот раз церемония все же состоится, этот брак станет для Мердока пятым.

Кто такой Руперт Мердок

Руперт Мердок — один из крупнейших медиамагнатов в мире. Ему принадлежит холдинг News Corp, в который входят сотни СМИ по всему миру. В частности, компания Мердока владеет американскими изданиями The Wall Street Journal и The New York Post, британскими The Sun и The Times, телеканалами Fox News и Sky News Australia. Бизнесмен родился 11 марта 1931 года и впервые женился еще в 1956-м. Всего у него было четыре жены, с последней из которых, 66-летней бывшей топ-моделью Джерри Холл, он развелся в июне 2022 года.

20 марта 2023 года бизнесмен сообщил, что сделал предложение 66-летней Энн Лесли Смит. Однако их свадьба, запланированная на лето 2023 года, отменилась всего через две недели после помолвки. Мердок не стал комментировать причины разрыва со Смит. Близкие к нему источники утверждают, что причиной стали религиозные взгляды невесты.

Энн Лесли Смит Ann Lesley Smith. Фото: Chrisbrandis.com / Backgrid UK / Legion-Media

«Я очень нервничал. Боялся влюбиться. Но я знал, что это мой последний раз. Пусть так и будет. Я счастлив», — признавался магнат после объявления о своей женитьбе.

Что известно о свадьбе Мердока с россиянкой

После новостей о романе с Жуковой анонимный информатор сообщил изданию Drudge Report, что «у Мердока много энергии даже для людей вполовину младше его, и он вполне мог снова влюбиться».

Впервые журналисты заметили медиамагната с 66-летней Жуковой в августе 2023 года. Пара несколько недель отдыхала на роскошной яхте в Средиземном море. А уже в марте было объявлено о помолвке и скорой свадьбе.

Яхта «Кристина О», на которой вместе проводили лето Жукова и Мердок Фото: AP

Церемония должна состояться в поместье Мердока Морага, расположенном в горах Санта-Моника, в окрестностях Лос-Анджелеса. Это поместье с виноградниками, которое раньше принадлежало режиссеру легендарного фильма «Унесенные ветром», Мердок купил в 2013 году. Именно там он самоизолировался во время пандемии COVID-19 вместе с теперь уже бывшей женой Джерри Холл.

По-прежнему неизвестно, какое кольцо подарил Мердок Жуковой на помолвку. Подробностей о гостях, которых пригласят на свадьбу, также пока еще нет в прессе. Однако можно предположить, что на праздник пригласят дочь Жуковой и бывшую жену Романа Абрамовича Дарью, а также бывшую жену Мердока Венди Денг, благодаря которой жених и невеста познакомились.

Кто такая Елена Жукова

Елена Жукова родилась в СССР, с 1979 года она работала в Центральном институте гематологии и переливания крови Минздрава СССР. Еще в студенчестве Жукова познакомилась с Александром Жуковым и впоследствии вышла за него замуж. В 1981 году у пары родилась дочь Даша, а через три года после этого они развелись.

В 1991-м Жукова вместе с дочерью переехала в США и устроилась работать научным сотрудником в центр исследования диабета Медицинского колледжа Бэйлора как молекулярный биолог. Позднее Жукова работала в медицинском исследовательском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

В США она вышла замуж во второй раз, ее избранником стал Георгий Гаусс. В браке с Гауссом у Жуковой родились близнецы Катя и Юрий. Однако и этот брак закончился разводом. А в 2019 году Гаусса не стало.

Елена Жукова и Руперт Мердок Фото: Capture Instagram / Bestimag / Legion-Media

Ни Гаусс, ни Жуков не были особенно богаты во время отношений с Еленой. Однако Александр Жуков сколотил состояние вскоре после распада СССР. Он основал несколько кооперативов, а затем компанию «Синтез Ойл», занимавшуюся транзитом нефти и нефтепродуктов. В 1993 году Жуков переехал в Лондон и уже оттуда руководил своим бизнесом.

Как Дарья Жукова помогла встретиться своей матери с Рупертом Мердоком

После окончания частной школы Дарья Жукова уехала к отцу в Британию, там она получила высшее образование и стала дипломированным врачом-натуропатом. Благодаря отцу на одной из вечеринок в Барселоне она познакомилась с Романом Абрамовичем, который позже стал ее мужем.

Во время их брака Дарья вела активную светскую жизнь и много занималась искусством и культурой. Она собрала крупную коллекцию современного искусства, курировала несколько фондов, а также открыла музей «Гараж» в Москве и пространство «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. В 2017 году они с Абрамовичем развелись, оба утверждали, что остались друзьями.

Дарья Жукова и Роман Абрамович Фото: Mandoga Media / face to face / Globallookpress.com

После развода Дарье Жуковой досталась существенная часть состояния российского миллиардера. Уже заработав себе имя в светских кругах, она продолжала заниматься искусством и благотворительными мероприятиями. Так Дарья познакомилась с потомственным греческим миллионером Ставросом Ниархосом III. Их роскошная свадьба прошла на лыжном курорте в Швейцарии. Одной из гостей стала Венди Денг, третья жена Руперта Мердока и мать двух его дочерей, с которой он остался в хороших отношениях.

Венди Денг, третья жена Руперта Мердока Фото: Lucas Jackson / Reuters

СМИ пишут, что Денг и Дарья Жукова — хорошие подруги. Именно поэтому Денг пригласила Жукову и ее мать на семейную вечеринку летом 2023 года. На той же вечеринке был и Руперт Мердок. Предположительно, именно после этой встречи он позвал Елену на свидание, которое стремительно переросло в романтические отношения и отпуск на роскошной яхте.

Отношения Мердока с женщинами

Нужно иметь в виду, что, хотя предложение сделано, а свадьба уже запланирована, с Мердоком никогда нельзя знать ничего наверняка. Внезапный разрыв со Смит вскоре после помолвки стал не единственным резким поступком медиамагната в отношениях с женщинами.

Руперт Мердок с Джерри Холл, своей четвертой женой Jerry Hall. Фото: Tyler Boye/WWD / Penske Media / Getty Images

По слухам, он закончил отношения с предыдущей женой, супермоделью Джерри Холл, просто отправив ей сообщение по электронной почте. Мердок начал встречаться с Холл в 2013 году, сразу после развода с Денг. В 2016-м они сыграли свадьбу. Холл провела с Мердоком пандемию и заботилась о нем во время нескольких эпизодов пневмонии. В 2022 году, после 11 лет совместной жизни, Мердок расстался с ней без особых сожалений.

Джерри, к сожалению, я решил положить конец нашему браку. Конечно, нас связывает много хорошего, но мне еще многое предстоит сделать… Мой адвокат из Нью-Йорка немедленно свяжется с твоим

Руперт Мердок письмо к Джерри Холл

После развода оба утверждали, что остались друзьями. Однако, согласно инсайду Vanity Fair, однажды Холл сделала маленькое чучело Мердока, обвязала ему шею зубной нитью и сожгла на гриле.

Дольше всего продлился его второй брак. Вместе с Анной Торв они провели 32 года и стали родителями троих детей — Джеймса, Лахлана и Элизабет, — которые станут основными наследниками медиаимперии Мердока. Торв знала о любвеобильности мужа и прощала ему многочисленные интрижки, однако в 1999 году он все же ушел от нее к Венди Денг. В то время Торв никак не комментировала разрыв «ради детей», однако спустя несколько лет все же высказалась.

Он вел себя плохо. Однако ради моих детей я ничего не стала говорить … Я все это время ждала, пока он захочет все исправить, но он так и не воспользовался этой возможностью

Анна Торв интервью 2001 года

По всей видимости, по-настоящему теплые отношения после разрыва Мердоку удалось сохранить лишь с Денг. При этом вскоре после их развода в СМИ просочилась информация, что во время одной из ссор она сильно толкнула его на пианино. Кроме того, поговаривают, что на их развод сильно повлияли спекуляции о том, что Венг, модель и телеведущая китайского происхождения, шпионила в пользу КНР.

Сможет ли Жукова унаследовать состояние Мердока

В сентябре 2023 года стало известно, что Мердок покинет пост главы правления корпораций Fox и News. На этот пост был назначен его сын, Лахлан Мердок.

По данным Forbes, состояние медиамагната сейчас оценивается примерно в 19,6 млрд долларов (примерно 1,8 трлн рублей), что ставит его на 95-е место в списке самых богатых людей на планете

Основными наследниками станут дети Мердока от двух первых браков: Прюденс, Лахлан, Джеймс и Элизабет. Именно они — основные бенефициары семейного траста. После смерти отца им совместно придется решать, что произойдет с основанными им компаниями. После брака с Денг Мердок включил в траст еще их двух совместных дочерей. Однако старшие дети настояли на том, чтобы у Хлои и Грейс не было права распоряжаться будущим компании.

Руперт Мердок, его третья жена Венди Денг и их дочери Грейс и Хлои Фото: Lev Radin / www.imago-images.d / Globallookpress.com

Нет сомнений в том, что перед свадьбой Елене Жуковой придется подписать очень подробный брачный контракт с перечислением всего, что она может и не может делать в браке и в случае его окончания. Контракты подписывали и предыдущие жены Мердока, однако их содержание остается непубличным.

Сериал «Наследники» и Мердок

Известно, однако, что во время развода с Холл Мердок добавил в соглашение пункт о том, что Холл не будет консультировать сценаристов и продюсеров сериала «Наследники».

«Наследники» (Succession) — американский сатирический телесериал, созданный Джесси Армстронгом и выходивший на канале HBO с 3 июня 2018 года по 28 мая 2023 года. Сериал рассказывает о семье Рой, владельцах международного конгломерата СМИ и развлечений «Уэйстар Ройко», которые борются за контроль над компанией на фоне ухудшающегося здоровья стареющего патриарха семьи Логана Роя. В основу сериала лег сценарий для фильма о медиамагнате Руперте Мердоке, который Джесси Армстронг написал за несколько лет до съемок.

Главный герой сериала «Наследники» Логан Рой, вдохновленный фигурой Руперта Мердока Кадр: сериал «Наследники»

«Наследники» получили широкое признание за сценарий, актерскую игру, музыку, режиссуру, постановку и изучение темы. Многие критики назвали его одним из лучших телесериалов всех времен. Сериал получил премию Британской академии телевидения за лучшую международную программу, три премии «Золотой глобус» за лучший драматический телесериал, а также премию «Эмми» за лучший драматический сериал в 2020, 2022 и 2023 годах.

Мердок утверждал, что не смотрел сериал, но, судя по требованию к Холл, сам факт его существования раздражает миллиардера

При этом Дарья Жукова дружит с Дереком Бласбергом, светской фигурой, писателем и работником индустрии моды, который был творческим консультантом продюсеров «Наследников» по части культуры сверхбогатых. Однако это вряд ли помешает ее приглашению на свадьбу. Все-таки дочь невесты не позвать будет нехорошо.