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00:02, 6 мая 2024Россия

В России началась трехдневная рабочая неделя

В России началась трехдневная рабочая неделя с 6 по 8 мая

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В России началась трехдневная рабочая неделя, она продлится с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая. Это следует из утвержденного правительством производственного календаря.

В честь Дня Победы выходными будут 9 и 10 мая, а также 11 и 12 мая.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин захотел сократить майские выходные. Из них свыше четверти — в основном мужчины — опасаются рисков для здоровья в связи с празднованием. 18 процентов респондентов хотели бы отдых увеличить, в то время как 21 процент, наоборот, считают, что его не мешало бы сократить.

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      Марина Совина
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