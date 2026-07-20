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07:11, 20 июля 2026Бывший СССР

На Украине предложили лишать избирательного права уклонистов

Украинский публицист Якименко предложил лишать избирательного права уклонистов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anastasiia Smolienko / Globallookpress.com

Украинский публицист и политический деятель Анатолий Якименко в эфире канала «ProUA» предложил лишать избирательного права уклонистов.

Он отметил, что страна исчерпала возможности добровольной комплектации Вооруженных сил, поэтому требуется сменить философию и разделить население на тех, кто имеет обязанности, и тех, кто не имеет.

По словам Якименко, людей, которые не хотят идти в армию добровольно, государство принуждает, а при отсутствии такого принуждения — предлагает другие места службы с ограничением определенных прав.

«Какое наказание при отсутствии такого принуждения? Лишение избирательного права, карьеры на госслужбе, и так далее. То есть, если ты верующий или еще кто-то, и не хочешь брать в руки оружие — нет вопросов, иди на патронный завод, и работай там. Но ты не принимаешь участия в выборах, не голосуешь, но платишь налоги», — считает эксперт.

Ранее заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, подавший в отставку после увольнения министра обороны Михаила Федорова, предлагал лишать права голоса украинцев, которые отказываются служить в армии. По его мнению, уклонистам неинтересна их страна, за что следует запретить им голосовать сроком на 10 лет.

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