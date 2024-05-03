Пятая часть россиян захотели сократить майские праздники

Каждый пятый россиянин захотел сократить майские праздники

Каждый пятый россиянин захотел сократить майские выходные. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании «Ренессанс страхование».

Из них свыше четверти — в основном мужчины — опасаются рисков для здоровья в связи с празднованием. 18 процентов респондентов хотели бы отдых увеличить, в то время как 21 процент, наоборот, считают, что его не мешало бы сократить.

Школьники чаще других высказывались о необходимости увеличить количество праздничных дней (27 процентов против 22 среди опрошенных старше 55 лет, по 18 процентов среди участников опроса в возрасте от 25 до 34 лет и от 45 до 54 лет, и 14 процентов — в возрасте от 35 до 44 лет).

Следующая рабочая неделя в России также будет короткой — жителей страны ожидают три рабочих дня с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая. В честь Дня Победы выходными будут 9 и 10 мая.