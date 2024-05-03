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08:11, 3 мая 2024Россия

Пятая часть россиян захотели сократить майские праздники

Каждый пятый россиянин захотел сократить майские праздники

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Каждый пятый россиянин захотел сократить майские выходные. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на опрос компании «Ренессанс страхование».

Из них свыше четверти — в основном мужчины — опасаются рисков для здоровья в связи с празднованием. 18 процентов респондентов хотели бы отдых увеличить, в то время как 21 процент, наоборот, считают, что его не мешало бы сократить.

Школьники чаще других высказывались о необходимости увеличить количество праздничных дней (27 процентов против 22 среди опрошенных старше 55 лет, по 18 процентов среди участников опроса в возрасте от 25 до 34 лет и от 45 до 54 лет, и 14 процентов — в возрасте от 35 до 44 лет).

Следующая рабочая неделя в России также будет короткой — жителей страны ожидают три рабочих дня с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая. В честь Дня Победы выходными будут 9 и 10 мая.

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      Юлия Мискевич
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