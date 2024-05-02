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07:59, 2 мая 2024Россия

В России началась двухдневная рабочая неделя

В России началась двухдневная рабочая неделя, она продлится со 2 по 3 мая

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России началась двухдневная рабочая неделя, которая продлится со 2 по 3 мая. Это следует из утвержденного правительством производственного календаря.

До начала короткой рабочей недели россияне отдыхали с понедельника, 29 апреля, по среду, 1 мая, в честь Праздника весны и труда.

Следующая рабочая неделя в России также будет короткой — жителей страны ожидают три рабочих дня с понедельника, 6 мая, по среду, 8 мая. В честь Дня Победы выходными будут 9 и 10 мая.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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