Еще один бренд захотел нажиться на культовом сериале из 90-х

Британский производитель одежды New Look выпустил коллекцию с принтами из кадров культового американского сериала «Друзья». Об этом сообщает Metro.

В линейку Friends («Друзья») вошли топы, худи, носки и одежда для сна. На одной из двух представленных черных футболок напечатан фрагмент серии о Дне благодарения с индейкой на голове Моники, а на другой — кадр из «Эпизода с Рождественским Броненосцем» с разодетыми в рождественские костюмы Чендлером и Россом.

Обе футболки продаются по цене около 17 долларов.

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«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

New Look стал не первой маркой, посвятившей коллекцию одежды этому сериалу. В июле в ассортименте испанского масс-маркетового бренда Zara появились вещи с принтами из кадров «Друзей». Одна из них — черная футболка со сценой из той же самой серии, где герои вспоминают свои Дни благодарения.

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