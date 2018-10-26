Бренд захотел нажиться на популярном в 90-х сериале

Лондонский бренд Lazy Oaf выпустил капсульную коллекцию, посвященную мультипликационному сериалу «Дарья». Об этом сообщает Hypebae.

Линейка вдохновлена главной героиней сериала Дарьей, ее лучшей подругой Джейн Лейн и их «ненавистью ко всему, кроме пиццы». В коллекцию вошли несколько оверсайз футболок с цитатами персонажей, лонгсливы, куртки и свитер со словами I hate everybody («Я ненавижу всех»). Расцветка всех вещей повторяет цвета, использованные в анимационном фильме, а образы моделей, демонстрирующих вещи на сайте Lazy Oaf, напоминают Дарью и Джейн Лейн. В серии также представлены черная сумка-шопер с дизайнерской иллюстрацией и несколько значков.

Одежда и аксессуары продаются по ценам от 16,96 до 136,20 евро.

«Дарья» (Daria) — американский мультсериал, выпущенный в 1997 году для телеканала MTV.

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В июле в коллекции испанского масс-маркетового бренда Zara появились вещи с принтами из кадров популярного в 1990-х годах сериала «Друзья». Одна из них — черная футболка со сценой из восьмой серии пятого сезона сериала, в которой друзья вспоминают свои Дни благодарения.

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