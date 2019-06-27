Эмили Ратаковски вернула в моду популярный тренд из 1980-х

Американская супермодель Эмили Ратаковски вернула в моду популярный в 1980-х годах аксессуар. Об этом сообщает Vogue.

Речь идет о широком кожаном ремне с массивной пряжкой. Именно им модель дополнила свой наряд во время последнего выхода в Париже. Помимо ремня, на ней был черный кроп-топ с американской проймой, узкая юбка с высокой талией, кожаные босоножки и бордовая сумка на золотой цепочке.

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Издание отмечает, что в похожих ремнях этим летом не раз замечали других знаменитостей, в частности, топ-модель Беллу Хадид.

Ранее в июне сообщалось, что в моду также вернулся популярный в 2000-х тренд на трусы-стринги, которые видны из-под одежды. Модный редактор издания Vogue Лиана Сатенштейн обратила внимание на то, что на последних показах мировых брендов, представлявших свои коллекции весна-лето 2020, модели выходили на подиум в стрингах, торчащих из-под пояса брюк и натянутых до талии.

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