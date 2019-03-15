Эмили Ратаковски обругали за пляжные фото с полной подругой

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в Instagram пляжную фотографию с полной подругой Кейтлин Кинг (Caitlin King) и навлекла гнев фанатов. Об этом сообщает Daily Mail.

На черно-белом снимке девушки лежат в купальниках, повернувшись спиной к камере.

«Все эти завистники сумасшедшие. Нельзя считать красивым один единственный тип фигуры только потому, что в интернете вы видите только его», — написала модель в комментариях к посту.

Beach buns @inamoratawoman Фото опубликовано @emrata

Однако подписчики решили, что Ратаковски намеренно опубликовала такое фото, стараясь на фоне тучной подруги казаться еще стройнее.

«Зачем она подвергает свою подругу унижению и насмешкам, публикуя это в сети?» — недоумевали одни.

«Ты же специально выложила это фото, чтобы показать, что твое тело лучше, чем у подруги», — обличали другие.

«Полный человек не выглядит красивым или здоровым: давайте не будем лицемерными», — комментировали третьи.

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Обратив внимание на критику, Ратаковски написала фанатам в stories, что считает свою подругу привлекательной и рада тому, что она загорает в купальнике ее бренда Inamorata. Модель также призвала подписчиков запомнить, что полные девушки так же прекрасны, как худые.

В феврале Эмили Ратаковски попала на обложку украинской версии журнала Harper’s Bazaar и по ошибке назвала ее российской. Украинских подписчиков возмутило поведение модели, а россиян, напротив порадовало: они начали шутить на политические темы.

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