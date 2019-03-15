Ценности
 
Последние новости
Число погибших при стрельбе в Новой Зеландии выросло до 49
Собака проплыла тысячи километров и была усыплена против воли хозяйки
Россиянин обновил 12-летний рекорд НХЛ
Стала известна дата премьеры фильма о «Клане Сопрано»
Белоруссия обвинила посла России в неуважении и назвала «счетоводом»
В Москве закрылся созданный по инициативе Берии ресторан «Арагви» 
Молодых россиян захотели оставить без алкоголя
Появилось видео из расстрелянной мечети в Новой Зеландии
Поблизости от Солнца пробудилась опасная звезда
Новости партнеров

Эмили Ратаковски обругали за пляжные фото с полной подругой

Перейти в «Мою Ленту»
Эмили Ратаковски

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски выложила в Instagram пляжную фотографию с полной подругой Кейтлин Кинг (Caitlin King) и навлекла гнев фанатов. Об этом сообщает Daily Mail.

На черно-белом снимке девушки лежат в купальниках, повернувшись спиной к камере.

«Все эти завистники сумасшедшие. Нельзя считать красивым один единственный тип фигуры только потому, что в интернете вы видите только его», — написала модель в комментариях к посту.

Beach buns @inamoratawoman

Фото опубликовано @emrata

Однако подписчики решили, что Ратаковски намеренно опубликовала такое фото, стараясь на фоне тучной подруги казаться еще стройнее.

«Зачем она подвергает свою подругу унижению и насмешкам, публикуя это в сети?» — недоумевали одни.

«Ты же специально выложила это фото, чтобы показать, что твое тело лучше, чем у подруги», — обличали другие.

«Полный человек не выглядит красивым или здоровым: давайте не будем лицемерными», — комментировали третьи.

Обратив внимание на критику, Ратаковски написала фанатам в stories, что считает свою подругу привлекательной и рада тому, что она загорает в купальнике ее бренда Inamorata. Модель также призвала подписчиков запомнить, что полные девушки так же прекрасны, как худые.

В феврале Эмили Ратаковски попала на обложку украинской версии журнала Harper’s Bazaar и по ошибке назвала ее российской. Украинских подписчиков возмутило поведение модели, а россиян, напротив порадовало: они начали шутить на политические темы.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Emily Ratajkowski defends herself against 'crazy' body-shamers on Instagram after posting cheeky side-by-side pic with friend
Эмили Ратаковски прорекламировала купальник топлес
Эмили Ратаковски назвала Украину Россией и обидела украинцев
Ценности
Ценности00:04Сегодня

До трусов

Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
08:15Сегодня

Студентки устроили фотосессию в супермаркете и прославились

16:5713 марта

Россияне призовут мир экономить воду

22:3314 марта

Тучная модель призналась в проблемах из-за веса и попала на обложку журнала

Ценности00:0213 марта
Иман и Дэвид Боуи

Африканские царицы

Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
11:0712 марта

Ким Кардашьян снялась в белье для рекламы аксессуара из 90-х

09:3414 марта

Побывавший на орбите костюм российского космонавта продадут за полмиллиона

16:2714 марта

Раскрыт секрет похудения самой молодой миллиардерши в мире

Ценности18:0827 февраля

Первая супермодель СССР

Эта россиянка была музой Лагерфельда и Сен-Лорана, а умерла в бедности и одиночестве
17:10 9 марта

Жанна Агузарова изменила внешность

15:2714 марта

Названа цена самых дорогих в мире духов

14:47 5 марта

Audi представил новый электромобиль

Россия
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
«Спасаясь от побоев, выпрыгивала ночью из окна»
Эти россиянки давно выросли. Но они до сих пор помнят боль, которую им причинила мать
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
Проект по продаже питьевой воды из Байкала китайцам приостановили
РПЦ решила завладеть столичным музеем против его воли
Российский космический корабль сменит название из-за гендера
Все материалы
Мир
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
Число погибших при стрельбе в Новой Зеландии выросло до 49
ЕС ввел санкции против россиян за инцидент в Керченском проливе
Задержание подозреваемого после расстрела мечети сняли на видео
Число жертв стрельбы в Новой Зеландии увеличилось до 40
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
Корейский Сталин
Он был жестоким диктатором, но сделал страну великой. Его считают и палачом, и героем
Все материалы
Бывший СССР
«Очень скоро бог уничтожит США за грехи!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
A member of the Ukrainian Armed Forces is seen at his position on the front line in Donetsk Region, Ukraine February 4, 2019. Picture taken February 4, 2019. REUTERS/Oleksandr Klymenko - RC1D90D3F6C0«Это не война, а мясорубка»
Минные поля, обстрелы и суициды. Репортаж из забытых украинских деревень на линии фронта
Заподозренный в реабилитации нацизма украинский чиновник ответил россиянам
Белорус нашел на помойке килограммы радиоактивных веществ
Москва прояснила вопрос со вступлением Белоруссии в состав России
Саакашвили назвал цель возвращения в Киев
Все материалы
Экономика
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Вкладчики «Югры» обеспокоились невозможностью провести собрание
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
«Северный поток-2» защитят от нападок Европы
Трамп пригрозил Европе новой торговой войной
Талант ценнее капитала
В конкурсе «Лидеры России» наметились новые победители
План ЦБ по спасению банковского сектора России начался с провала
Все материалы
Силовые структуры
Сергей МагинВсе могут короли
Он вывел из России миллиарды и купил себе свободу. Посадивший его генерал теперь в тюрьме
«За отказ бунтовать — расправа»
Как малолетние преступники пошли на бунт в колонии ради уважения авторитетов
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские накрыли незаконный цех по переработке крабов
Россиянка заморила приемного ребенка до инвалидности ради пособия
Подростки в Дагестане устроили дуэль на огнестрельном оружии
Готовившие теракты боевики ИГ уничтожены на Ставрополье
Все материалы
Наука и техника
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Рогатые тоже плачут
Как переломить демону хребет мотоциклом: Devil May Cry 5
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Предсказана преждевременная смерть миллионов людей
Галлюцинационная система России оказалась неэффективной
«Роскосмос» со второй попытки доставил космонавтов на МКС
Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе
Все материалы
Спорт
Вспомнить все
Эта Лига чемпионов — огонь. «Реал» и ПСЖ уже сгорели
На Макгрегора подали в суд
Странности бойца UFC Фергюсона заставили его жену обратиться в полицию
Российские фигуристы пожаловались на зарплаты
«Краснодар» пропустил на 93-й минуте и лишился четвертьфинала Лиги Европы
«Зенит» вылетел из Лиги Европы
Александр Емельяненко назвал дату следующего боя
Все материалы
Культура
«Ну и шмотки же вы носили в 90-х»
13-летняя звезда лучшего фильма месяца о скейтерах, хип-хопе и ностальгии
«Все попробовали героин, а потом начали умирать»
Группа «Лава» о том, почему культура 90-х вернулась в Россию
Стала известна дата премьеры фильма о «Клане Сопрано»
Украине пригрозили санкциями за неучастие в «Евровидении»
Семья Началовой отреагировала на сообщения об отеке мозга певицы
Кира Найтли сыграла Despacito на своих зубах
Страх и порок
20 лучших книг для современных школьников
Все материалы
Интернет и СМИ
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»
Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
Найден способ получить контроль над чужим компьютером на Windows
Судьбу пива с пряничным кляпом отдадут на откуп соцсетям
Telegram рассказал о неожиданной пользе из-за сбоя соцсетей
Дудю досталось от Познера за интервью с Киселевым
Все материалы
Ценности
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Студентки устроили фотосессию в супермаркете и прославились
Эмили Ратаковски обругали за пляжные фото с полной подругой
Тучная модель призналась в проблемах из-за веса и попала на обложку журнала
Побывавший на орбите костюм российского космонавта продадут за полмиллиона
Все материалы
Путешествия
Крутое пике
По всему миру запрещают полеты Boeing. Пассажиров ждут взлет цен и задержки рейсов
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Вода поднимется по пояс, унося в море крыс»
Боль в суставах, летучие мыши и тупики. Как на самом деле живут венецианцы
Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде
Сердобольный пилот задобрил пассажиров задержанного рейса гамбургерами
Подсчитано число зарегистрированных неполадок в Boeing 737 MAX
Boeing заморозил поставки 737 MAX
Все материалы
Из жизни
Арнон Родтхонг и Карнсита Родтхонг«Жених нужен немедленно»
Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Мэри, которая ушла
Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Невеста нашла тайное послание от погибшей матери на свадебных туфлях
Поедавшего собак 600-килограммового крокодила посадили в тюрьму
Мужчина почистил уши и повредил себе мозг
Меган Маркл начала готовиться к родам
Все материалы
Страна необычных пикапов
Что такое «ют» и почему они так популярны в Австралии
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
Опа, Гангам-стайл!
Представительские седаны из Кореи: от лицензионных копий до люксовых суббрендов
Tesla представила маленький кроссовер Model Y
В Россию приехала очень желтая спецверсия купе Lexus LC 500
Opel вернется в Россию с двумя минивэнами и кроссовером
Все материалы
Дом
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
«Мама льет ему в уши, а он все слушает»
Родители решили помочь молодой паре с жильем. Это решение изменило всем жизнь
Золотые кирпичи
Что стало с первыми в России элитными домами для новых русских
В Петербурге заметили обвал спроса на жилье
Четверть вторичных квартир в Москве оказались неликвидом
Названа главная угроза жилью россиян
Россиянка вышла замуж за покойника ради квартиры
Все материалы