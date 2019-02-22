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Эмили Ратаковски назвала Украину Россией и обидела украинцев

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Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски попала на обложку украинской версии журнала Harper’s Bazaar и по ошибке назвала ее российской. Фотографией она поделилась в своем Instagram.

В аккаунте Ратаковски появилась серия из двух обложек: украинской и японской. «Harper’s Bazaar Russia и Harpers Bazaar Japan!» — объявила модель в описании к посту и поблагодарила команду издания.

Harpers Bazaar Russia🇷🇺 and Harpers Bazaar Japan🇯🇵! Thank you to the 👑 @carineroitfeld and of course @mario_sorrenti for these international covers

Фото опубликовано @emrata

Украинских подписчиков возмутило поведение модели.

«Грустно, что Эмили не знает, что снялась для украинской обложки, а не российской. Украина — не Россия, Эмили!» — негодовали они.

«Как можно не знать, для кого ты снимаешься… Фотографии прекрасны, но это очень печально и глупо», — стыдили девушку их соотечественники.

«Да не обижайтесь на нее, она просто туповата», — гласит еще один комментарий на украинском языке.

Однако российских комментаторов порадовала оплошность Ратаковски.

«Эмили что-то знает из того, чего не знаем мы? Она заглянула в будущее и увидела, что Украина — российская? Круто. Всем привет из России», — шутили они.

«Даже Эмили не знает о существовании Украины», — глумились другие.

Тем не менее публикация Эмили Ратаковски собрала 366 тысяч лайков.

Ранее в феврале Эмили Ратаковски снялась в нижнем белье для лукбука своего собственного бренда Inamorta Woman. Фотосессия проходила в продуктовом магазине в Бруклине.

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