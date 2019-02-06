Эмили Ратаковски показала нижнее белье в продуктовом магазине

Американская супермодель и дизайнер Эмили Ратаковски снялась для лукбука своего собственного бренда нижнего белья Inamorta Woman. Об этом сообщает Vogue.

Фотосессия проходила в продуктовом магазине в Бруклине. На одном из снимков 27-летняя модель позирует на фоне холодильника с энергетическими напитками в бордовом комплекте белья и с чурросом в руке.

На другом — в бледно-розовом домашнем костюме и с картонным стаканчиком кофе у входа в магазин.

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«Я пыталась создать образ уверенной в себе девушки, которая целый день ходит в купальном костюме, и посмотреть, как изменится ее настроение, если она уйдет в таком виде с пляжа. Я спросила себя: впишется ли такой образ в жизнь Нью-Йорка? В общем, речь идет о хлопковых трусиках, в которых ты ходишь по дому, а затем в них же и выходишь за кофе», — поведала Ратаковски о своей идее.

Всего в коллекцию вошло 47 вещей стоимостью от 18 до 55 долларов.

В ноябре 2018 года Эмили Ратаковски получила звание «Международная женщина года» на премии GQ Australia Men of The Year Awards, которая состоялась в Сиднее. Модель вышла на сцену за наградой и обратилась к публике с речью, в которой рассказала, почему ей нравится носить чересчур открытые купальники и публиковать откровенные снимки в социальных сетях.

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