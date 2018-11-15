Ратаковски придумала оправдание своим вызывающим фото

Американская супермодель Эмили Ратаковски получила звание «Международная женщина года» на премии GQ Australia Men of The Year Awards, которая состоялась в Сиднее. Об этом сообщает Daily Mail.

27-летняя модель вышла на сцену за наградой и обратилась к публике с речью, в которой рассказала, почему ей нравится носить чересчур открытые купальники и публиковать откровенные снимки в социальных сетях.

Ратаковски заявила, что быть разносторонним и бороться со стереотипами — особенно важно в 2018 году. «Я ношу откровенные бикини на пляже в качестве протеста», — объяснила топ-модель, известная своими феминистическими взглядами.

Материалы по теме Грудью на защиту Зачем женщины раздевались в защиту своих прав

В октябре Эмили Ратаковски оказалась в числе 302 арестованных за участие в митинге против назначения Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда США. «Сегодня меня арестовали во время акции против Бретта Кавано, человека, которого множество раз обвиняли в сексуальных домогательствах. Мужчина, который причинил боль стольким женщинам, не может стоять у власти», — высказалась тогда модель.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!