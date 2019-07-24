Эмили Ратаковски призналась в воровстве одежды у мужа

Американская топ-модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски призналась, что ей надоело носить вещи супруга, и представила собственную коллекцию рубашек под своим брендом Inamorata Woman. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Я всегда воровала рубашки Себо (мужа Эмили Ратаковски зовут Себастьян — прим. «Ленты.ру»), поэтому решила выпустить свои собственные», — написала топ-модель в подписи к фотографиям, на которых она запечатлена в новых рубашках.

Рубашки из новой коллекции имеют тот же принт, что и белье Inamorata Woman.

Ранее в июле Эмили Ратаковски вернула в моду популярную в 1990-х годах прическу. Папарацци сфотографировали модель в Нью-Йорке с высоким пучком и двумя выпущенными прядями челки, обрамляющими ее лицо по бокам.

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