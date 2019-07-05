Эмили Ратаковски показала свои детские снимки

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски показала подписчикам свои детские фотографии. Они появились в ее Instagram-аккаунте в четверг, 4 июля.

В серию из 10 кадров, посвященных испанскому острову Майорка, супермодель включила три архивных снимка. На одном из них Ратаковски-младенец сидит на руках у матери, которая кормит молоком козленка, на других она позирует с веером и мороженым. «Майорка! До 14 лет я каждое лето проводила в маленьком городке Сан-Хуан в центре Майорки. Я не приезжала туда 10 лет и взглянуть на остров во взрослом возрасте было невероятным опытом», — описала знаменитость свои эмоции после отдыха.

В настоящий момент эта публикация собрала более 630 тысяч лайков.

Фото опубликовано @emrata

В марте Эмили Ратаковски выложила в Instagram пляжную фотографию с полной подругой Кейтлин Кинг и навлекла гнев фанатов. На черно-белом снимке девушки лежат в купальниках, повернувшись спиной к камере. По словам модели, ее пост был посвящен бодипозитиву: она утверждала, что любая женская фигура — прекрасна. Однако подписчики решили, что Ратаковски намеренно опубликовала такое фото, стараясь на фоне тучной подруги казаться еще стройнее.

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