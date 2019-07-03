Эмили Ратаковски выложила обнаженные снимки с отдыха

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенными фотографиями с отдыха в Европе. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте в среду, 3 июля.

На одном из них запечатлен фрагмент полностью обнаженного тела 28-летней модели в бассейне. На загорелой коже виден белый след от бикини, на котором она отметила свой собственный бренд нижнего белья и купальников Inamorata woman. За четыре часа этот пост собрал около 1,5 миллиона лайков.

Фото опубликовано @emrata

Еще одну фотографию Ратаковски разместила в stories. На ней девушка позирует на фоне моря в солнечных очках и красной повязке, прикрывая грудь руками.

В ноябре 2018 года Эмили Ратаковски получила звание «Международная женщина года» на премии GQ Australia и на сцене объяснила, почему ей нравятся чересчур открытые купальники и почему она публикует откровенные снимки в социальных сетях. Ратаковски заявила, что быть разносторонним и бороться со стереотипами — особенно важно в 2018 году. «Я ношу откровенные бикини на пляже в знак протеста», — объяснила топ-модель, известная своими феминистическими взглядами.

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