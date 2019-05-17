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Обнаженная Эмили Ратаковски выступила против запрета на аборты

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Американская топ-модель Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступая против закона о запрете абортов в Алабаме, США. Фотографией и своим мнением о решении сенаторов штата девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте в четверг, 16 мая.

На снимке 27-летняя Ратаковски позирует лицом к камере, прикрывая грудь рукой. «На этой неделе 25 белых мужчин проголосовали за введение запрета абортов в Алабаме даже в случаях инцеста и изнасилования. Эти мужчины стоят у власти и навязывают свою волю женщинам, чтобы сохранить патриархат и увековечить тюремный индустриальный комплекс, лишая женщин с ограниченными экономическими возможностями права выбора», — возмутилась модель в описании к посту (Тюремный индустриальный комплекс сформировался на основе появления частных тюрем в США: компании заключают долгосрочные соглашения с государством на управление тюрьмами. Он занял прочную позицию в производстве многих видов продукции в стране. Например, сегодня тюремная индустрия США выпускает сто процентов всех военных касок, форменных ремней, бронежилетов и других элементов армейского обмундирования — прим. «Ленты.ру»).

This week, 25 old white men voted to ban abortion in Alabama even in cases of incest and rape. These men in power are imposing their wills onto the bodies of women in order to uphold the patriarchy and perpetuate the industrial prison complex by preventing women of low economic opportunity the right to choose to not reproduce. The states trying to ban abortion are the states that have the highest proportions of black women living there. This is about class and race and is a direct attack on the fundamental human rights women in the US deserve and are protected by under Roe vs. Wade. Our bodies, our choice.

Фото опубликовано @emrata

Затем она отметила, что запретить аборты пытаются прежде всего в штатах с самым высоким процентом населения чернокожих женщин, а это, по ее мнению, — чистый расизм и нарушение человеческих прав. «Наши тела — наш выбор», — заключила Ратаковски.

15 мая законодательное собрание американского штата Алабама одобрило закон о запрете абортов, не делающий исключений для случаев изнасилования и инцеста. За введение закона проголосовали 25 сенаторов, против выступили шестеро. Поддержанная мера не только отменяет признание права на аборт конституционным — прерывание беременности на любом сроке в штате намерены считать преступлением.

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