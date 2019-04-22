Эмили Ратаковски отметила Пасху откровенными снимками

Супермодель Эмили Ратаковски и голливудская актриса и певица Майли Сайрус опубликовали в соцсетях фотографии в откровенных нарядах в честь праздника Пасхи. Снимками они поделились в Instagram.

21 апреля, в день католической Пасхи, топ-модель Эмили Ратаковски выложила кадры со съемки для журнала Love Magazine. На появившихся в ее Instagram-аккаунте снимках она позирует с кроличьими ушами, в белом купальнике собственного бренда Inamorata, черном кожаном корсете и красных перчатках. Ее волосы окрашены в нежно-розовый цвет. «Моя вечная атмосфера Пасхи», — подписала Ратаковски один из постов.

Кроме того, «пасхальной» фотографией с обнаженной грудью поделилась Майли Сайрус. Она прикрыла грудь смайлами в виде зайцев и надела аналогичный головной убор. «Счастливой Пасхи!» — пожелала она в посте. Актриса также опубликовала серию роликов в таком же костюме.

Майли Сайрус Фото: @mileycyrus

В марте Эмили Ратаковски выложила в Instagram пляжную фотографию с полной подругой Кейтлин Кинг и навлекла гнев фанатов. Они решили, что модель намеренно опубликовала такой снимок, стараясь на фоне тучной подруги казаться еще стройнее.

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