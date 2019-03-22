Эмили Ратаковски снялась в рекламе вина в купальнике

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании алкогольных напитков. Одним из кадров она поделилась в своем Instagram-аккаунте в четверг, 21 марта.

ATTACK OF THE 50 FT EMRATA. I’m so excited to share with you guys that I am now a part of @drinkbabe ✨consciously coupling with my good friend, wine visionary and fellow entrepreneur @thefatjewish is an actual dream. Watch out for powerful billboards like this one to take over your hometown! Фото опубликовано @emrata

Дизайнеры наложили фотографии 27-летней модели на изображения городских и морских пейзажей таким образом, что на фоне маленьких людей с оригиналов этих снимков ее тело выглядит гигантским.

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На каждом коллаже Ратаковски позирует в белом купальнике и красных кроссовках с жестяной банкой розового вина в руках.

Ранее в марте Ратаковски опубликовала в Instagram серию рекламных фотографий новой линейки купальников своего собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. На одном из снимков модель позирует в насыщенно-синих трусах от купальника и прикрывает грудь руками, на других — в слитных и раздельных костюмах других оттенков.

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