Эмили Ратаковски снялась в рекламе вина в купальнике

Американская супермодель и актриса Эмили Ратаковски снялась в рекламной кампании алкогольных напитков. Одним из кадров она поделилась в своем Instagram-аккаунте в четверг, 21 марта.
Дизайнеры наложили фотографии 27-летней модели на изображения городских и морских пейзажей таким образом, что на фоне маленьких людей с оригиналов этих снимков ее тело выглядит гигантским.
На каждом коллаже Ратаковски позирует в белом купальнике и красных кроссовках с жестяной банкой розового вина в руках.
Ранее в марте Ратаковски опубликовала в Instagram серию рекламных фотографий новой линейки купальников своего собственного бренда нижнего белья Inamorata Woman. На одном из снимков модель позирует в насыщенно-синих трусах от купальника и прикрывает грудь руками, на других — в слитных и раздельных костюмах других оттенков.