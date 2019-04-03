Эмили Ратаковски выложила фото юной Ким Кардашьян в купальнике

Американская топ-модель Эмили Ратаковски опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта архивную фотографию участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян. Снимок появился в соцсети в среду, 3 апреля.

На нем юная Кардашьян с короткой стрижкой позирует в белом купальнике во время отдыха. «Малышка Ким», — подписала супермодель публикацию.

Помимо фото телезвезды-подростка, Ратаковски выложила кадры с молодой немецкой моделью Клаудией Шиффер, голливудской актрисой Анджелиной Джоли, а также бодипозитивную кампанию, на которой запечатлены растяжки на женском бедре.

В марте Ким Кардашьян показала поклонникам серию архивных снимков 1980-х и 1990-х годов. Всего телезвезда выложила 16 кадров. На некоторых из них девятилетняя Кардашьян отдыхает в Сан-Диего (США, штат Калифорния) с семьей и друзьями, на других — позирует в возрасте 12 и 13 лет в школьной форме с одноклассниками.

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