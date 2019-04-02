У сестры Кардашьян обнаружили шестой палец

Поклонники высмеяли сестер Кардашьян-Дженнер за обилие несуразного фотошопа в рекламной кампании, посвященной новому сезону реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Снимок разместила в своем Instagram-аккаунте Ким Кардашьян.

На фотографии в белых нарядах и розовых шелковых покрывалах запечатлены все пять сестер и их мама Крис Дженнер. «Наш дорогой 16-й! Не могу поверить, что сегодня будет премьера 16 сезона "Семейства Кардашьян"!» — подписала телезвезда пост.

Our Sweet 16! Can’t believe Keeping Up With the Kardashians is premiering our 16th season tonight! Be sure to tune into E! Фото опубликовано @kimkardashian

Подписчики Кардашьян нашли множество «ошибок» в работе фотографов, отредактировавших кадр с помощью фотошопа. Например, их удивил лишний палец на ноге старшей сестры Кортни. «Что случилось с левой стопой Кортни? У нее шесть пальцев!» — заметили они.

А у младшей сестры — модели Кендалл Дженнер, — напротив, недоставало одной части тела. «Где ее левая коленка?» — поинтересовались комментаторы.

Фанаты также недоумевали из-за отсутствия ног у Хлои. «А где нижняя часть тела Хлои? Вниз от талии?» — смеялись пользователи.

Однако это не первый раз, когда на снимках семьи Кардашьян находят нелепый фотошоп. В декабре 2018 года пользователи имиджборда Reddit недосчитались ног у Кортни Кардашьян на семейной фотографии с детьми.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!