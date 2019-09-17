Белла Хадид вышла на публику в прозрачном топе без белья

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид появилась на публике в откровенной одежде. Фотографии папарацци публикует Vogue.

Хадид вышла на улицы Лондона после показа модного дома Burberry, в котором она принимала участие в рамках недели моды. На ней был бежевый плащ Holzweiler и голубые свободные джинсы. Однако внимание фотографов привлек белый топ из блестящего прозрачного материала, из-под которого просвечивала обнаженная грудь девушки.

Свой образ топ-модель дополнила остроносыми туфлями в стиле нулевых, наплечной сумкой, украшенной ярким платком, овальными солнечными очками и цепью с крупными звеньями на шее.

В августе Белла Хадид снялась обнаженной для обложки журнала Pop. Издание показало вариант первой страницы, на которой модель запечатлена с оголенной грудью. На ней была кожаная куртка с молнией итальянского бренда Bottega Veneta. Ее расстегнули таким образом, что грудь супермодели практически полностью оголилась. Также на других снимках Хадид позировала топлес на поводке и в черных перчатках, прикрывая грудь руками.

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