Кристен Стюарт показала нижнее белье на улице

Голливудская актриса Кристен Стюарт вышла на улицу в расстегнутой рубашке, из-под которой виднелось ее нижнее белье. Фотографии папарацци публикует Daily Mail.

Стюарт запечатлели с режиссером Бенедиктом Эндрюсом на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания. На 29-летней актрисе был черный кружевной бюстгальтер, поверх которого она надела нараспашку полосатую рубашку и кожаную куртку. Девушка дополнила наряд белыми широкими брюками, бордовыми гольфами и кедами Converse.

В качестве украшений Стюарт выбрала овальные солнечные очки, массивные цепи и кольца.

Демонстрировать нижнее белье стало трендом у знаменитостей. Ранее в сентябре американская супермодель Джиджи Хадид появилась на мероприятии в похожем образе. Она пришла на вечеринку Love party в Лондоне в черном брючном костюме с расстегнутым жакетом. Под ним был только черный полупрозрачный бюстгальтер.

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