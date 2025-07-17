Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:04, 17 июля 2025Путешествия

Раскрыта стоимость отдыха в отелях Геленджика после открытия аэропорта

Средняя стоимость ночи в отелях Геленджика составляет 8,8 тысячи рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Геленджика после открытия аэропорта составляет 8,8 тысячи рублей. Эту цифру РИА Новости раскрыли в Ассоциации туристических агрегаторов.

Отмечается, что скачков в недельном выражении нет. При этом количество бронирований отдыха за минувшую неделю выросло на 30 процентов.

Аэропорт Геленджика открылся 10 июля впервые с начала спецоперации в феврале 2022 года. Выполнять рейсы в южный город будут авиакомпании «Аэрофлот» и S7.

Ранее сообщалось, что россияне уже разобрали большинство мест в местных гостиницах. На июль-август забронировано уже более 70 процентов номеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия проигнорировала ультиматум Трампа. Чем угрожал американский президент в случае новых ударов по территории Украины?

    Ветеран «Вагнера» заявил об отношении к бойцам СВО на гражданке как к людям второго сорта

    Медведев разъяснил процесс «дебандеризации» Украины

    В НАТО высказались о переброске Patriot на Украину

    Назван способ составить идеальный рацион для похудения

    Раскрыта главная причина изменения позиции Трампа по Украине

    Крыло российского самолета повредили лестницей

    58-летняя Сальма Хайек в бикини попала на обложку журнала

    Армия России взяла село Дегтярное в Харьковской области

    Россиянин готовил взрыв на энергообъекте и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости