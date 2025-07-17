Раскрыта стоимость отдыха в отелях Геленджика после открытия аэропорта

Средняя стоимость ночи в отелях Геленджика составляет 8,8 тысячи рублей

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях Геленджика после открытия аэропорта составляет 8,8 тысячи рублей. Эту цифру РИА Новости раскрыли в Ассоциации туристических агрегаторов.

Отмечается, что скачков в недельном выражении нет. При этом количество бронирований отдыха за минувшую неделю выросло на 30 процентов.

Аэропорт Геленджика открылся 10 июля впервые с начала спецоперации в феврале 2022 года. Выполнять рейсы в южный город будут авиакомпании «Аэрофлот» и S7.

Ранее сообщалось, что россияне уже разобрали большинство мест в местных гостиницах. На июль-август забронировано уже более 70 процентов номеров.

