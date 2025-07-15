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10:57, 15 июля 2025Путешествия

Россияне разобрали большинство мест в отелях Геленджика после открытия аэропорта

Губернатор Кондратьев: В Геленджике забронировано уже более 70 процентов номеров
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россияне разобрали большинство мест в отелях Геленджика после открытия местного аэропорта. Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил изданию Life.ru.

По сообщению Кондратьева с начала года, несмотря на обилие дождей, курортный город посетили более 900 тысяч отдыхающих, что на пять процентов больше показателя 2024 года. «На июль-август в Геленджике забронировано уже более 70 процентов номеров. Такой же рост турпотока наблюдаем в Новороссийске», — сообщил политик.

Губернатор отметил, что туристы стали чаще останавливаться на Азовском побережье: в сравнении с прошлым годом в Ейском районе приток туристов увеличился на 12 процентов, на втором месте оказался Славянский район — 10 процентов, вровень с ним идет прирост туристов в Приморско-Ахтарском районе.

По мнению главы Краснодарского края, туристов привлекают разнообразные направления отдыха, включающие посещение виноделен, экоферм и пеших маршрутов. «У нас работают более 730 объектов турпоказа и более 300 турмаршрутов, интересных с этнографической, археологической и исторической сторон», — сообщил Кондратьев, отметив, что азовские локации по благоустройству ничем не уступают черноморским.

Ранее российские власти подтвердили открытие аэропорта в Геленджике. Воздушная гавань начала принимать рейсы с 10 июля.

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