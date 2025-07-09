Минтранс и Росавиация подтвердили открытие аэропорта в Геленджике

Российские власти подтвердили открытие аэропорта в Геленджике. Официальный комментарий опубликовала пресс-служба Минтранса.

«В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов», — заявили в ведомстве. Там добавили, что билеты появятся в продаже после выпуска извещения.

Тем временем в Росавиации сообщили, что авиагавань южного города России, закрытая после начала СВО в феврале 2022 года, готова к приему рейсов с 10 июля. Уточняется, что регулярные полеты могут выполняться в светлое время суток — с 08:30 до 20:00 по московскому времени.

Информация об открытии аэропорта Геленджика ранее появилась в СМИ. Уточнялось, что перевозки будет осуществлять «Аэрофлот».

