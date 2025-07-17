Осужденная в России приезжая хитро обманула российскую пенсионерку

Во Владикавказе осужденная украинка украла у пенсионерки 625 тысяч рублей

Во Владикавказе осужденная в 2022 году гражданка Украины обманула пенсионерку на 625 тысяч рублей во время исправительных работ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»).

По данным правоохранителей, фигурантка 1977 года рождения. В России она отбывала наказание в виде исправительных работ сроком на пять лет за кражу в исправительном центре, расположенном в Грозном. В какой-то момент она самовольно покинула место, куда ее направили для выполнения работ и уехала во Владикавказ. Там, у одного из домов, она увидела пожилую женщину, когда та заходила в подъезд. Злоумышленница вместе с ней вошла в здание и представилась ей социальным работником.

Она обманула потерпевшую, рассказав о возможности застраховать имеющиеся у пенсионерки деньги и оформить ежемесячные социальные выплаты. Затем потерпевшая принесла свои сбережения, фигурантка попросила воды и попрощалась. После того как она ушла пожилая женщина обнаружила пропажу 625 тысяч рублей и обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что после кражи денег осужденная женщина вернулась в Грозный, в свой исправительный центр. При задержании у нее были найдены украденные деньги в размере 458 тысяч рублей. Отмечается, что в ближайшее время полиция вернет их пенсионерке.

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