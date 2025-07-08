Молодая воровка обчистила квартиру спящего россиянина и попала на видео

В Москве задержана женщина, обворовавшая квартиру спящего мужчины

В Москве 24-летняя воровка обчистила квартиру спящего 37-летнего местного жителя и попала на видео. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе УВД САО.

Фигурантку задержали. Оказалось, что она — жительница Калужской области. При личном досмотре у нее нашли и изъяли похищенные вещи. Их возвратили потерпевшему в полном объеме.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). В настоящее время она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

На видео показано, как блондинка крадется по этажу многоквартирного дома, открывает входную дверь одной из квартир, осматривается и проникает в жилище, затем, спустя некоторое время, она выходит с похищенными вещами. Во второй части видео она признается в содеянном.

По данным правоохранителей, пострадавший обратился в дежурную часть и рассказал, что пока он спал неизвестная женщина проникла в его квартиру и обворовала.

По предварительной информации, москвич вернулся домой и не запер входную дверь. Ночью он проснулся от звука закрывающейся двери. Потом он увидел, что установленная над его входной дверью камера наблюдения повернута в другую сторону, а потолочная плитка повреждена. Затем на видео он обнаружил, что некая злоумышленница вошла в его квартиру, украла одежду и скрылась.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали 49-летнюю уборщицу, обчистившую несколько квартир.