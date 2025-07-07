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14:09, 7 июля 2025Силовые структуры

Россиянка вывела на чистую воду очищавшую квартиры от ценностей уборщицу

В Москве задержали уборщицу, обворовывавшую своих клиентов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

В Москве задержали 49-летнюю уборщицу, обчистившую несколько квартир. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, вывести воровку на чистую воду удалось благодаря одной из нанимательниц, которая заметила, что после визита женщины пропали ценности. Хозяйка установила камеры наблюдения и те зафиксировали, как вновь пришедшая на уборку женщина сразу направилась к комоду.

После задержания выяснилось, что от рук работницы пострадали минимум пять нанимателей. Не исключено, что пострадавших больше. Примечательно, что все владельцы недвижимости были очень довольны тем, как женщина выполняла свои прямые обязанности, и приглашали ее регулярно.

Задержанная призналась, что сбывала драгоценности в ломбарды, а брендовые вещи носила сама или дарила дочери.

Ранее сообщалось, что бывший начальник уголовного розыска оказался главарем банды российских воров.

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