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13:19, 7 июля 2025Силовые структуры

Бывший начальник уголовного розыска оказался главарем банды российских воров

В Ставрополье организовавший банду воров полицейский пойдет под суд
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ставропольском крае предстанет перед судом бывший начальник уголовного розыска ОМВД Предгорный и трое его подельников, обвиняемых в организации серии краж в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).
 
По данным следствия, с 2020 по 2022 год на территории Предгорного округа действовала организованная группа, которая обворовывала местных жителей. Ее руководителем оказался бывший начальник уголовного розыска, а одним из воров был его близкий друг. Воры похищали ювелирные украшения, деньги и различное имущество, а полицейский координировал их деятельность, находил подходящие для банды цели.

Сообщники тщательно готовились к преступлениям: использовали сим-карты, оформленные на третьих лиц, передвигались на автомобилях без регистрационных знаков, использовали подручные орудия взлома и перчатки, чтобы не оставлять следов пальцев рук. Тщательно планировали пути отступления.

Ущерб превысил 15 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Мособласти разоблачили банду полицейских-вымогателей, подкидывавших наркотики.

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